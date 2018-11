"Dónde votar", en español, fue lo más buscado en Google durante las elecciones de EEUU

Ayer se celebraron las elecciones legislativas (de medio mandato) en los Estados Unidos, en las que los demócratas consiguieron recuperar la Cámara de Representantes y así debilitar a Donald Trump.

Una encuesta publicada a finales del mes pasado reveló que la situación de los latinos no deja de empeorar desde que Trump llegó a la presidencia. Es por eso que muchos latinos han salido a votar en las elecciones legislativas.

"Dónde votar" y "donde votar"

La mejor prueba de ello es que lo más buscado en Google ayer en en Estados Unidos fue "dónde votar". Eso quiere decir que esta búsqueda en español superó al "where to vote" en inglés.

La cuenta de Google Trends en Twitter se encargó de anunciarlo, asegurando que esta búsqueda aumentó en un 3.350%.

"Dónde votar" ("where to vote") is the top trending search on Google in the US today - spiking 3,350%.#Midterms #vote https://t.co/7P9QmWr3G9 pic.twitter.com/AQe5gkMw8V — GoogleTrends (@GoogleTrends) 6 de noviembre de 2018

Una búsqueda que aumentó en un 3.350%

Google Trends, de momento, aún no muestra los datos de la jornada de ayer, pero podemos comprobar como la búsqueda "donde votar" (sin tilde) aumentó durante las elecciones de medio mandato en 2010 y las elecciones de 2016.

Además, la cuenta de Twitter de Google Trends también informó que los cinco términos más buscados en Estados Unidos ayer tienen que ver con las elecciones legislativas.

In fact, three of the top five trending search topics in the US right now are for the #midterms:



Polling place: +350%

Voting: +300%

Election day: +300% — GoogleTrends (@GoogleTrends) 6 de noviembre de 2018

Todavía es pronto para saber si este "descontento" de una gran parte de los latinos ha tenido que ver con la victoria de los demócratas, pero si atendemos a los datos de Google podemos comprobar que sí que ha habido un mayor interés por salir a votar en esta ocasión.