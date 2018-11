Facebook e Instagram bloquean cientos de cuentas sospechosas horas antes de las elecciones en EEUU

A pocas horas de celebrarse las elecciones legislativas (de medio mandato) en los Estados Unidos, Facebook ha publicado un comunicado en el que aseguran haber bloqueado cientos de cuentas sospechosas.

La red social asegura que han tomado esa decisión después de que las autoridades les hayan informado que dichas cuentas podrían estar vinculadas con entidades en el extranjero.

"El domingo por la noche, agentes de los EEUU nos contactaron sobre unas actividades en línea que habían descubierto y que creían que podrían estar conectadas con entidades extranjeras".

En concreto, aseguran haber bloqueado 30 perfiles en Facebook y 85 en Instagram, tras haber comprobado que tenían un "comportamiento coordinado e indebido".

El comunicado lo firma Nathaniel Gleicher, responsable de seguridad en la plataforma. Parece que Facebook quiere evitar que se vuelva a repetir lo ocurrido en las pasadas elecciones (el escándalo Cambridge Analytica):

"Como parte de nuestros esfuerzos para evitar interferencias en Facebook durante las elecciones, estamos en constantemente en contacto con las fuerzas del orden, expertos externos y otras empresas de todo el mundo".

Las cuentas de Facebook bloqueadas publicaban contenido en ruso y francés

Gleicher asegura que "casi todas" las cuentas de Facebook bloqueadas publicaban contenido en ruso y francés. En cuanto a 85 cuentas de Instagram desactivadas, afirma que la mayoría publicaban sobre famosos y política en inglés.

Los efectos del escándalo Cambridge Analytica se pueden comprobar en esta decisión, ya que Facebook "normalmente continuaría con su análisis antes de anunciar algo públicamente".

"Como estamos solo a un día de las importantes elecciones en Estados Unidos, quisimos informar a la gente sobre la decisión que hemos tomado y los hechos que conocemos hoy en día".

Facebook retira una anuncio racista de Trump

Además, Facebook ha seguido los pasos de CNN, NBC y Fox, decidiendo no emitir una polémica campaña del Partido Republicano en el que se relaciona a los migrantes de la caravana procedente de Centroamérica con un criminal (Luis Bracamontes) que fue condenado en 2014 por matar a dos policías.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2018

Como vemos, Trump publicó el vídeo en su perfil de Twitter la semana pasada. En dicho clip se asegura que los "demócratas permitieron que entrara en el país" Luis Bracamontes. Además, apuntan que a "criminales ilegales como el asesino de policías Luis Bracamontes no les importan nuestras leyes".