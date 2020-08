Vídeos cortos al estilo de TikTok se dejan ver en un nuevo carrusel de Google Discover

TikTok lleva meses siendo noticia un día sí y otro también. Por su creciente popularidad, por los problemas que atraviesa en países como los Estados Unidos y por los imitadores que le salen constantemente emulando su estilo de vídeos.

Un tipo de vídeos de pocos segundos de duración y un desarrollo muy particular que se encuentran vinculados estrechamente a la plataforma china y que, según informa 9to5Google, se han dejado ver en Google Discover. Aunque no son exactamente de los de Mountain View, sino de plataformas terceras o vinculadas.

Is this tiktok by Google?? pic.twitter.com/sxBPylUvL2