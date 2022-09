"Tras autohospedar mi correo durante 23 años, he tirado la toalla": este CEO lamenta que el email sea ahora un oligopolio

El pasado mes de marzo te explicábamos los planes de la Unión Europea para quitar poder a grandes tecnológicas como Apple y Facebook imponiendo por ley la interoperabilidad entre servicios de mensajería instantánea: es decir, que en el futuro los usuarios de Telegram o Signal puedan comunicarse directamente con los de WhatsApp o iMessage sin necesidad de instalarse dichas aplicaciones.

Esto supondría, de facto, avanzar hacia la conversión de la mensajería instantánea en un único protocolo descentralizado, y hacia el derribo de las barreras artificialmente impuestas por las grandes compañías para asegurarse situaciones monopolísticas.

Sin embargo, lo más irónico de todo es que, según transcurren los debates en torno a esa idea en el seno de las instituciones europeas, ya contamos desde hace 51 años con un protocolo de comunicación online que nació siendo 100% descentralizado e interoperable, pero en el que constantemente se erigen barreras cada vez más insalvables en una acelerada búsqueda de la centralización en torno a un puñado de proveedores.

Hablamos, por supuesto, del correo electrónico.

Un reciente hilo en Twitter de Carlos Fenollosa, ingeniero informático y CEO de la startup Optimus Price, ha promovido un debate sobre la transformación del ecosistema del e-mail que ha tenido eco, incluso, en Hacker News. En dicho hilo, Fenollosa relata cómo, tras haber estado autohospedando su correo electrónico durante veintitrés años, ha decidido finalmente "tirar la toalla".

Según Fenollosa, Google tiene quinientos millones de resultados para "my email goes directly to spam" (en realidad son casi 700 millones), y lamenta que la respuesta habitual de los administradores de sistemas ante los constantes problemas de recepción sea "Deje de autohospedar su email y pague [a un proveedor]".

Y esta es una respuesta que se da no sólo a usuarios avanzados que, como él, optan por montarse su propio servidor, sino incluso a universidades y bancos.

Pero, ¿cuál es la razón de que esos correos no se entreguen? ¿Por qué hablamos de la creación de barreras artificiales? Bueno, todo empezó con el spam: "[La industria] utiliza el spam como chivo expiatorio para debilitar la capacidad de entrega y sofocar la competencia".

La cuestión es que la potencia de procesamiento necesario para filtrar los millones de correos de spam que se generan cada minuto es enorme, y los grandes proveedores han introducido un paso previo para reducir la cantidad de emails a procesar: eliminar la mayoría de ellos a medida que se reciben (el llamado 'blackholing'):

Así, ya sea que uses un servidor doméstico, que recurras a un VPS u operes tu propio CPD, "en algún momento, tu rango de IP está destinado a ser vetado, ya sea por culpa de un vecino de IP imbécil que envía spam, o por las acciones de uno de sus usuarios, no importa. No es cuestión de 'si', sino de 'cuándo'".

A efectos prácticos, sólo tienes la garantía de que tu email será entregado (aunque puede que ni aun así llegue a la Bandeja de Entrada), si "pagas una API de envío de correo electrónico que haya sido bendecida por el resto de la industria".

Many people are asking me to name and shame, so I will do it:



Microsoft. I have been unable to deliver a single email to a Microsoft server in the past five years.



live-dot-com, outlook-dot-com, and any organization using Office 365 as their email server. It goes to /dev/null