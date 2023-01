C++ ha sido el lenguaje de programación de 2022, según TIOBE: ocho mejores cursos para aprenderlo gratis desde 0

El 2022 se cerró con el regreso de un clásico a la cima del índex TIOBE: el lenguaje de programación del año es C++. Este índice cuantifica la popularidad de un lenguaje en base a datos de especialistas, cursos y búsquedas populares, entre otros. Así que si entre tus propósitos para 2023 está aprender un lenguaje de programación y todavía no manejas C++, a continuación te listamos algunos de los mejores cursos gratis para aprenderlo.

Antes de nada, una premisa: el índice TIOBE mide la popularidad, pero eso no significa que sea el mejor lenguaje de programación ni que se hayan escrito más líneas de código.

Se cumplieron los pronósticos y C++ se ha hecho con el título de lenguaje del año por ser el que más ha subido en popularidad en 2022 (+4,62%), frente a la plata y el bronce, que recaen en los lenguajes C (+3,82%) y Python (+2,78%).

Entre los motivos para hacerse con el liderato se encuentra su gran rendimiento por ser un lenguaje orientado a objetos de alto nivel, lo que permite desarrollar de forma ágil sistemas de software extensos (millones de líneas de código) sin que se traduzca en que el mantenimiento sea una pesadilla. Además es un lenguaje que se ha ido actualizando con nuevos estándares que le brindan útiles características, como el empujón de C++11 o más recientemente C++20, sirviéndole para revitalizar su presencia en la programación y por ende, en esta lista.

Aunque existen unos cuantos canales y webs de YouTube para aprender a programar en C++, si prefieres apostar por el formato curso, a continuación listamos algunos de los mejores cursos disponibles gratis para aprender C++.

Learn C++. En Codeacademy está disponible este curso dirigido a principiantes de 25 horas de duración estimada, en inglés y sin requisitos iniciales. En él encontrarás 13 lecciones y 14 proyectos

C++ Tutorial for Complete Beginners. En la plataforma Udemy hay unos cuantos cursos para aprender C++, pero si buscas uno gratis y con una buena extensión para hacerte con la materia, este es la mejor opción. Casi 18 horas de vídeos en inglés divididos en 11 lecciones y 82 clases.

Programming in C++: A Hands-on Introduction. Codio imparte este curso a través de Coursera, en inglés y con una duración estimada de 3 a 6 meses (2horas/semana). Al terminar podrás imprimir tu certificación. Ojo porque si lo completas y quieres profundizar más, podrás seguir con otros cuatro cursos, el siguiente es C++ Basics: Selection and Iteration.

C++ Programming: Basic Skills. También en EdX hay una serie de cursos de Codio que empiezan desde el principio para que aprendas a programar en C++. Este es el primero, está en inglés y requiere una dedicación de 2-3 horas durante 5 semanas. Después puedes continuar con C++ Programming: Intermediate Concepts, el siguiente curso con idéntica duración.

Coding for Everyone: C and C++. De 3 a 6 meses de duración (2horas/semana) y de la mano de la Universidad de California, este curso de Coursera en inglés es una de las magníficas herramientas para aprenderlo sin coste. Al terminar, podrás obtener un certificado y continuar con otros cuatro cursos más avanzados de C y C++.

C++, Short and Sweet, Part 1. Una introducción cortita y al pie en Udemy de poco más de 5 horas en 7 clases impartida en inglés por un profesor de la Universidad de Colorado. ¿Lo malo? Que la parte 2 todavía está pendiente.

C++ Programming: Basic Skills. En EdX Codio imparte este curso básico y en inglés de 5 horas de duración con una dedicación de unas 3 horas/semana. Además de la teoría esencial, serás capaz de escribir tus primeros programas.