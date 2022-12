C++ ha superado a Java en el Indice TIOBE y C va a por Python como lenguaje de programación más popular

Hace ahora dos años era noticia que Python superaba a Java como lenguaje de programación más usado según uno de los más reconocidos índices que se hacen al respecto, el TIOBE. Y ahora, en el último informe, tenemos que Python se mantiene líder mientras Java sigue perdiendo fuelle e incluso ha sido superado por C++.

Por tanto, tenemos que el índice TIOBE de diciembre que concluye este año 2022 tenemos que Python ha conseguido mantener su enorme fama, seguido de C. Mientras que Java ha bajado a la cuarta posición desde la tercera de hace un año.

C#, Visual Basic y JavaScript se mantienen, mientras SQL y Assembly language han intercambiado las posiciones 8 y 9. El Top Ten lo cierra PHP tras una subida de dos puestos, superando a R y a Go.

Tres candidatos para lenguage del año

El mes que viene, TIOBE revelará su lenguaje de programación de 2022. Hay 3 candidatos a este título: Python, C y C++. Mientras que Python y C han ganado el premio en múltiples ocasiones, C++ sólo lo hizo una vez, allá por 2003. La creciente popularidad de C++ va en detrimento de Java.

C++ ha superado a Java por primera vez en la historia del índice TIOBE, lo que significa que Java se encuentra ahora en la posición 4. Es la primera vez que Java no forma parte del top 3 desde el inicio del índice TIOBE en 2001. Aparte de todo esto, vemos que Kotlin y Julia se acercan cada vez más a los 20 primeros puestos, ha recordado Paul Jansen, CEO de TIOBE Software

Qué pasa con Rust

El índice TIOBE es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. Las clasificaciones se basan en el número de ingenieros cualificados en todo el mundo, cursos y proveedores de terceros. Para calcular las clasificaciones se utilizan motores de búsqueda populares como Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu.

Es importante señalar que el índice TIOBE no se refiere al mejor lenguaje de programación ni al lenguaje en el que se han escrito más líneas de código. Por eso, puede sorprender que este año hayamos tenido una larga lista de noticias de Rust y la apuesta tanto por desarrolladores como por grandes emprsas de software pero aquí veamos que este lenguaje está en el puesto 20 (tras una subida desde el 27, eso sí).

Tenemos que recientemente la Agencia de Seguridad de EE.UU recomendó públicamente a empresas del mundo dejar de usar C y C++ y centrarse en Rust y Java; mientras que muchas empresas han apostado por invertir en su seguridad; o que un directivo de Microsoft explicó que es mejor evitar los lenguajes de programación C o C++ en nuevos proyectos y usar Rust.