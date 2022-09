La IA ya puede explicarnos qué hace un fragmento de código, o traducirlo a otro lenguaje. Eso hace esta extensión para VS Code

La inteligencia artificial tiene aún mucho que decir en materia de programación. Si primero nos sorprendió CodeNet, la IA capaz de aprender a codificar ella sola en docenas de lenguajes, y más tarde llegaron AlphaCode (una IA capaz de rendir como un desarrollador promedio) y el polémico servicio de autocompletado de código GitHub Copilot, un asistente perfecto que, a efectos prácticos, permite que la IA coescriba software (basándose en la labor de cientos de miles de programadores open source, claro está).

Pero, ¿qué más puede ofrecer la inteligencia artificial a los programadores?

Marcel Pociot es el CTO de BeyondCode, una compañía que desarrolla herramientas y material formativo para desarrolladores web. Hace un par de días, publicó en su cuenta de Twitter un breve vídeo acompañado del siguiente texto: "¿Alguna vez te has preguntado qué está haciendo una pieza de código en particular? Saluda a TLDR".

"TLDR" son las siglas en inglés de "Demasiado largo, no lo he leído", y se utiliza en general cuando un texto es demasiado largo y/o farragoso como para perder tiempo leyéndolo entero y prefieres que te den un resumen. Aunque no es exactamente eso lo que vemos en el vídeo en cuestión, no se aleja tanto: ahí podemos leer, en su lugar, código de un proyecto web en Laravel que, obviamente, resultará difícil de interpretar para el ojo inexperto.

El código parece encontrarse en el área de trabajo de algún entorno de programación (probablemente PHPStorm), a juzgar por el menú contextual que de pronto vemos aparecer en la imagen, hasta que el usuario selecciona la opción 'TLDR' tras haber seleccionado una porción del texto. Y ahí es cuando, tras unos breves segundos, vemos aparecer el resultado de esta misteriosa función...

Have you ever wondered what a particular piece of code is doing?



Say hello to TLDR pic.twitter.com/wATh13uJyD