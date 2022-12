La nueva versión de Python reduce casi a la mitad el consumo de CPU: las implicaciones energéticas son enormes

Hace unos días, la cuenta oficial en Twitter de PyPI (Python Package Index), el repositorio de software vinculado al lenguaje Python, publicaba la siguiente imagen, mostrando el nivel de consumo de CPU resultante de la ejecución de Gunicorn (un servidor web basado en Python), justo antes y después de ser actualizado a la nueva versión de Python, la 3.11.

Poco después, Dustin Ingram (el mantenedor de PyPI) publicaba una versión suavizada del gráfico (derecha) que dejaba aún más claro el tipo de mejora que representaba la nueva versión de Python en lo referente al consumo de CPU.

