Ocho cursos gratis para aprender Python desde cero

Crash Course on Python de Google en Coursera. Ofrece un Certificado profesional de Automatización de TI de Google con Python. Este curso es en inglés y dura 32 horas. Este curso está diseñado para enseñar los fundamentos para escribir programas sencillos en Python utilizando las estructuras más comunes. No es necesario tener conocimientos previos de programación. Al final de este curso podrás escribir programas sencillos usando Python y resolver un problema de programación complejo.