El software de los coches de Mercedes contiene código abierto y en vez de distribuirlo en GitHub usan un CD

Uno de los requisitos indispensables de todo aquel que haga uso de una licencia GPL es que el código de su software sea público para todo el mundo y se pueda distribuir, haciendo posible que cualquiera pueda modificar el código. Richard Stallman sentó las bases de esta licencia que velaba por el software de código libre a través de la creación de la Free Software Foundation en 1985. Sin embargo, pocas personas en la época se esperarían que esto llegara a afectar a un fabricante de la industria automovilística como Mercedes-Benz.

Tal y como ha mencionado Andreas Ehn, cofundador de Wrapp y ex-CTO de Spotify, en su cuenta de Twitter, Mercedes parece haber estado distribuyendo un mini-CD para todos aquellos que hagan uso de sus vehículos para cumplir con las normas de la licencia GPL, ya que el fabricante utiliza código abierto en diferentes partes de su software.

La forma en la que Mercedes ha estado distribuyendo su código fuente ha dado de qué hablar, sobre todo teniendo en cuenta que la compañía tiene cuenta en GitHub, portal para desarrolladores donde se suelen subir todo tipo de proyectos open-source.

I wonder if RMS anticipated that 37 years after he founded FSF, Mercedes would be shipping these mini CDs with its vehicles to fulfill GPL requirements pic.twitter.com/hmD42E898T