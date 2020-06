VSCodium, una versión de VS Code libre de la telemetría de Microsoft

Visual Studio Code es un excelente editor de código, y una de las herramientas más utilizadas por los desarrolladores. Pero también es un producto de Microsoft y eso causa rechazo entre muchos usuarios. Por eso, surgen iniciativas como VSCodium, que buscan aprovechar las ventajas del programa... pero optando por 'desmicrosoftizarlo'.

Claro, que tampoco ayuda a atenuar la desconfianza de esos usuarios el hecho de que, aunque VS Code sea una herramienta open source, los binarios que ofrece para su descarga no lo sean.

Cuando tener acceso al código no sirve de nada

¿Cómo es eso? Porque al código que se expone para libre consulta en GitHub la compañía de Redmond le agrega funciones de telemetría que recopila datos de uso y, como ya ocurre con el propio Windows, los remite a Microsoft para 'ayudar a la mejora de sus productos y servicios'. Esto es posible porque la licencia libre de VS Code no es la GPL del Proyecto GNU, sino la licencia MIT, que permite desarrollar software propietario a partir de código abierto.

Es cierto que el usuario tiene la opción de desactivar los informes de telemetría (cambiando en el apartado de Preferencias el valor de la variable "telemetry.enableTelemetry" de "true" a "false"), pero nunca desaparecerá la posibilidad de que Microsoft termine agregando otras funcionalidades, que pueden incluso pasar desapercibidas.

Hay que dejar claro algo: VSCodium no es un fork de VS Code. Un fork supone partir de determinada versión de un software y desarrollarlo por tu cuenta a partir de ese momento, pero cada versión de VSCodium se genera a partir de su equivalente en VS Code. El proyecto VSCodium es más bien un repositorio de scripts que, a partir del código alojado en el de VS Code, compilan una versión libre de binarios de aquél.

VSCodium cuenta con binarios para Windows, Linux y Mac.

Dichos binarios, una vez instalados, ofrecen un editor de código estéticamente idéntico a VS Code, con la única excepción del nombre y el icono de la aplicación.

Interfaz de VSCodium.

A nivel funcional tampoco parece haber grandes cambios... con una excepción: el marketplace de extensiones de VS Code sólo permite su uso con productos Visual Studio, de modo que tendremos que recurrir a webs como Open VSX Registry, que recopilan "extensiones para editores compatibles con VS Code".