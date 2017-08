Cinco herramientas que te ayudarán a elegir las tipografías perfectas para tus proyectos

Si te dedicas al diseño gráfico (de manera profesional o estás comenzando) sabrás que la tipografía es uno de los elementos más importantes a considerar dentro de un proyecto.

Además de elegir las imágenes y colores correctos, también es imprescindible encontrar una buena combinación de tipografías para utilizar conjuntamente. Hoy vamos a recomendar cinco plataformas que te ayudarán a encontrar fuentes que convivirán en armonía dentro de un diseño.

Type Genius

Type Genius es una herramienta que fue creada específicamente para ayudarnos a encontrar la perfecta combinación entre tipografías. Su funcionamiento es muy sencillo: simplemente debemos seleccionar una tipografía para comenzar y la web se encargará de encontrar una buena pareja.

Podrás ver cómo funcionan juntas e incluso te ofrecen un enlace directo a la página de Google Fonts de cada tipografía, así podrás conocer un poco más acerca cada una de ellas.

Font Flame

Esta herramienta vendría a ser una especie de Tinder de las tipografías. Utilizando datos de Google Fonts, Font Flame nos muestra parejas de tipografías y podremos decir que nos gustan o las odiamos.

Actualmente, esta plataforma muestra combinaciones creadas por diseñadores profesionales y algunas aleatorias. Además, nos da la opción de ver qué parejas son las más famosas dentro de la web.

Typ.io

Aquí nos encontramos con algo diferente. Typ.io es una web en la que podremos ver diseños profesionales y qué tipografías han elegido para crearlos. Lo bueno es que podrás descargarlas directamente desde aquí.

También es interesante las etiquetas que tiene cada proyecto, pudiendo ver otros proyectos creados con cierta tipografía, viendo más ejemplos de cómo se ha utilizado.

Palettab

Palettab es una extensión para Google Chrome que nos ayudará a encontrar combinaciones de colores y tipografías cada vez que abramos una nueva pestaña en el navegador. Ideal por si estás buscando inspiración.

Obviamente, tienes la opción de hacer click en la tipografía que aparece y te llevará a Google Fonts para conocer más información sobre ella.

Fonts in Use

Por último, Fonts in Use es una plataforma repleta de diseños alucinantes divididos por categorías: activismo, institucionales, política, publicidad, productos, etc. De esta manera podremos saber qué tipografías han utilizado en cada uno de ellos.

Cada uno puede contribuir y en los 'Staff Picks' podremos encontrar algunos de los ejemplos más alucinantes.

Con estas cinco plataformas ya no tendremos que ver cómo diferentes tipografías se pelean dentro de un mismo proyecto. Con un par de clicks tendremos acceso a miles de combinaciones que lucen realmente bien.

