En esta web puedes crear un currículum profesional y bonito de forma sencilla y completamente gratis

Armar tu currículo puede ser una de las partes más importantes a la hora de conseguir un trabajo. Muchas veces es lo primero que un posible empleador verá sobre ti antes de cualquier entrevista o de siquiera conocerte, así que es importante que genere una buena primera impresión.

Para muchas personas esto puede general algo de estrés e inseguridad. Quizás no sepas por donde empezar, o no crees tener las habilidades necesarias para hacer algo bonito y llamativo más allá de escribir texto plano y aburrido en Word. Si necesitas ayuda con tu cirrículum y no puedes pagar por alguno de tatos servicios profesionales que hay en linea, en Cvlogin tienes una muy buena alternativa.

Cvlogin es una web en la que puedes crear y descargar un currículum vítae hecho a partir de varias plantillas gratuitas. El editor es sumamente sencillo y fácil de usar y la forma en la que están organizados los elementos de la interfaz se parece un poco al estilo de las aplicaciones de Microsoft Office.

El editor está hecho a prueba de novatos, hasta tiene un tutorial para que aprendas a usarlo. Cada campo está ya escrito a modo de ejemplo y solo tienes que seleccionar el texto para sustituir por tu propia información, conservando lo que quieras y eliminando lo que no aplique. Tienes un botón especial para añadir tu foto y al final puedes descargar el currículo como documento PDF, solo tienes que confirmar tu cuenta para poder hacerlo.

Puede elegir de entre casi una docena de plantillas y cada plantilla tiene diferentes estilos de colores. Puedes importar información desde tu perfil de Linkedin o de Facebook y el proceso será aún más rápido y también puedes adjuntar documentos como tus diplomas o certificaciones. Cvlogin afirma que tu información está a salvo y no será publicado sin tu autorización, puedes leer su política de privacidad antes de ingresar tus datos personales en la web si te preocupa esto.

