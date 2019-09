Desde Harry Potter o Juego de Tronos a un artículo científico: Writeup es una IA que nos ayuda a escribir sobre casi todo

En más de una ocasión nos hemos hecho eco sobre las distintas capacidades que tiene la inteligencia artificial a la hora de generar contenido. Herramientas como Talk To Transformer o These Lyrics Do Not Exist nos muestran que se puede generar contenido a partir de unas pocas palabras. De hecho, hasta Microsoft emplea inteligencia artificial para mejorar la escritura en Word.

La web que hemos descubierto hoy, nos muestra una IA pensada para mostrar las capacidades del autocompletado en distintos contextos. Tal es su versatilidad, que permite continuar textos temáticos como Juego de Tronos o Harry Potter, seguirnos la tónica de un artículo científico, componer con nosotros letras de canciones, etc.

Las IA que completan texto llevan tiempo con nosotros, pero Writeup se comporta de forma algo distinta. Para empezar, la interfaz nos muestra un editor bastante completo de texto, en lugar del clásico cuadro en blanco sin más opciones que al de escribir. Podemos poner negritas, subrayar, poner encabezados, H1, H2, etc.

El punto clave viene a la hora de automcompletar, donde podemos escoger entre las siguientes categorías. Según la que escojamos, se realizará uno u otro tipo de propuestas para continuar con el texto que hemos empezado a escribir.

Una vez que escribimos un pequeño fragmento de texto y seleccionamos una de las temáticas, Writeup ofrece un buen listado de posibilidades para continuar con el texto. Una vez escogida una de estas, ya será un continuo que siga ofreciendo opciones, hasta el punto de que es capaz de generar por sí solo un texto relativamente coherente. Te dejamos con uno de los ejemplos que hemos podido realizar. Tan solo las cuatro primeras palabras han sido escritas por nosotros.

Daenerys rode the dragon’s tail. “I had been looking for a ship to take us home,” Dany said. “Once I found the right ship, I could have taken Meereen as my seat and never looked back. But now I can’t. The lords of the Seven Kingdoms don't like what they’ve seen. "