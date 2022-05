VideoMentions permite buscar un vídeo de YouTube por lo que se habla dentro, no por su título o descripción

Cualquier usuario que haya seguido la evolución de YouTube desde su lanzamiento en 2005 hasta hoy estará de acuerdo conmigo en que hay dos cosas que han aumentado exponencialmente en ese periodo de tiempo: el número de vídeos y la cantidad de clickbait que tenemos que sufrir. Muchas veces el título (optimizado para captar nuestra atención) tiene poco que ver con lo que finalmente aborda el vídeo.

Si sumamos a eso la cantidad de veces en que lo que nos interesa de un vídeo no es lo que el autor ha querido destacar en el título y/o descripción del mismo, hace que uno desee poder buscar vídeos no por el contenido de aquellos, sino por lo que realmente se dice en el mismo: por la transcripción de los subtítulos (automáticos o no). Sería genial, pero el buscador del portal de vídeos no lo ofrece.

De hecho, incluso si sólo nos interesan título y descripción, los resultados del buscador de YouTube no suelen ser para tirar cohetes (muchos somos, en realidad, los que preferimos buscar en YouTube desde el buscador de Google).

Un vistazo a… 14 Trucos para aprovechar al máximo Youtube

La propuesta de VideoMentions

Por fortuna, se acaba de lanzar un servicio externo a YouTube que ofrece exactamente eso: buscar vídeos dentro de un determinado canal recurriendo únicamente a lo que se pronuncia en ellos, con la única limitación de buscar únicamente dentro de las transcripciones en inglés, cuando éstas existen. Su nombre es VideoMentions, es gratuito y usarlo resulta tan sencillo como entrar en este enlace, donde veremos una pantalla como la de la siguiente imagen…

…así tendremos que indicar tres datos:

La URL del canal en el que deseamos buscar.

La(s) palabra(s) clave que deseamos buscar.

El periodo de tiempo en el que fue publicado el vídeo, si lo conocemos.

Una vez que indiquemos todo eso, sólo tenemos que pulsar el botón 'Search', esperar un rato si hemos elegido la opción 'All time' como rango de tiempo y… ¡listo! Resultados que recogen, también, lo hablado en el vídeo:

Y lo mejor de todo es que las coincidencias resaltadas tienen marca de tiempo, de modo que si haces clic en cualquiera de ellos, podrás saltar al momento exacto del video en que se pronunció tu palabra clave.

"Si hubiera suficiente demanda, podría ampliarse para admitir otros idiomas", admite el creador de la plataforma

Esta herramienta es gratuita para ti gracias a su condición freemium: su modelo de negocio se centra en cobrar a empresas y profesionales que quieren automatizar la monitorización de referencias a sus marcas dentro de canales que cumplan determinadas condiciones (en este caso, no necesitan andar indicando la URL).

Vía | HackerNews