WhatsApp prometía mucho con el modo multidispositivo, pero de momento deja que desear: así le saco el máximo partido en PC

Por muy odiado que sea WhatsApp, es innegable que la gran mayoría de usuarios utiliza esta aplicación para comunicarse con sus seres queridos, o por trabajo. Y tiene sentido, ya que en la época se ganaron el puesto por ser de los primeros en ofrecer un sistema de mensajería gratuito, haciéndonos olvidar los SMS por completo. Sin embargo, a día de hoy me encuentro con que se trata de una de las apps que más utilizo y que más falla.

Debo decir que soy usuario tanto de WhatsApp como de Telegram, siendo ésta última la que mejores momentos me ha dado por todas las características que ofrece, junto a un rendimiento impecable. Sin embargo, y creo que es un sentimiento bastante extendido, estoy atado a WhatsApp precisamente por las personas que me rodean.

No es algo que me preocupe demasiado, pues afortunadamente no tengo problemas de espacio en mi teléfono y ambas apps pueden coexistir perfectamente en él, pero sí he dedicado bastantes esfuerzos en encontrar una experiencia adecuada en WhatsApp, y he de decir que casi abandono.

El soporte multidispositivo aún tiene que mejorar

El nacimiento de WhatsApp Web y WhatsApp Desktop fue un rayo de esperanza, pues nos ofrecía la posibilidad de utilizar WhatsApp en un dispositivo que no fuera móvil. Sin embargo, unos pocos minutos bastaron para darme cuenta de que fallaba demasiadas veces en conectar con el teléfono. Y así se ha mantenido tristemente durante todos estos años, hasta que el soporte multidispositivo aterrizó hace unos meses a la aplicación.

Si bien había que inscribirse en la beta de WhatsApp para probarlo, se trataba de una característica bastante esperada, ya que esto nos permite utilizar la app sin la necesidad de que nuestro teléfono esté conectado, solo hay que vincularlo la primera vez y listo. Mi experiencia ha mejorado con creces desde que esta función llegó a la app, pero es cierto que no a todo el mundo le está funcionando como se esperaba.

Desde que la función multidispositivo salió de su versión beta, muchos usuarios han reportado problemas que antes no ocurrían. Hay que darse cuenta de que, aunque fuera una decisión poco acertada la de que el teléfono tuviera que estar constantemente conectado a la versión de escritorio para que funcionase, esto nos permitía ver cada uno de los mensajes desde el PC, ya que estaba completamente sincronizado.

Al ya no depender del teléfono, si queremos buscar mensajes algo más antiguos, tendremos que abrir la app en nuestro dispositivo móvil, pues no se almacenan en la nube el 100% de los chats, sino aquellos que les demos más uso.

Otro error común tras la llegada del soporte multidispositivo es que, hay mensajes que tardan en cargar varios segundos en la versión de escritorio. Además, cabe mencionar que esta característica no funciona si agregamos un segundo teléfono, pues solamente nos permite utilizar un móvil vinculado a 4 dispositivos como máximo.

Al ver el funcionamiento actual del soporte multidispositivo, junto a las versiones de Web y Desktop, me dan a entender que el equipo de WhatsApp ha desarrollado todo este ecosistema a través de una mezcla de ideas que no han terminado de dar el golpe en la mesa y de ejecutarse como se esperaba. Y en este artículo me estoy aguantando para no hablar del funcionamiento de otras apps similares, ya que me prometí a mí mismo que escribiría sobre lo que necesita WhatsApp para mejorar.

WhatsApp Beta, el último rayo de esperanza para los usuarios

Me he planteado en varias ocasiones dejar de utilizar la aplicación, pero su influencia es demasiado poderosa en España como para decidir no utilizarla. Aunque no todo lo que rodea a WhatsApp es malo, y en los últimos meses me he dado cuenta de que el equipo está trabajando en una versión donde parece que quieren hacer las cosas de manera decente. WhatsApp Beta parece ser la solución a todos nuestros males.

Esta app se encuentra actualmente disponible en la Microsoft Store, y hasta el momento, es la única forma que he encontrado de que WhatsApp no me decepcione. Se trata de una app en formato UWP que por el momento solamente podremos instalar en Windows 10 y 11. La buena noticia es que, al no estar desarrollada en el framework de Electron, la app funciona de manera mucho más fluida y consume muchísima menos RAM.

Sí, estamos hablando de una aplicación que se encuentra en beta, y esto conlleva a que todavía hay muchas funciones que no se encuentran disponibles, pero si hablamos en términos de rendimiento, es posiblemente que sea lo mejor que ha parido el equipo de WhatsApp en mucho tiempo. El soporte multidispositivo funciona francamente bien aquí, pudiendo ver mensajes mucho más antiguos que en las demás versiones.

Se nota que la compañía quiere hacer las cosas bien en esta versión de WhatsApp. Prueba de ello es el botón de 'Feedback' que tan a mano tenemos por si encontramos algún error en la aplicación. Y es que si bien actualmente cuenta con lo justo y necesario para hacer uso de ella, esta aplicación puede ser el último rayo de esperanza para los usuarios de WhatsApp.