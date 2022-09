Las comunidades online de artistas están prohibiendo publicar imágenes generadas mediante IA. DeviantArt aún no ha tomado posición

En las últimas semanas, Internet ha sido testigo de una avalancha de imágenes generadas por inteligencias artificiales: Stable Diffusion, DALL-E 2, Midjourney... el recientemente creado motor de búsqueda Lexica, que sólo trabaja con imágenes generadas con Stable Diffusion, ya indexa más de 10 millones de imágenes.

Sin embargo, no todos los internautas están felices con este giro de los acontecimientos: si hace poco la polémica giraba en torno a imágenes de IA que se presentaban a concursos de arte (y los ganaban), ahora lo que está a debate es su mera participación en comunidades online de artistas gráficos...

... plataformas que en los últimos días han empezado a vetar la publicación de imágenes generadas por IA, como respuesta a la indignación de la mayoría de sus usuarios ante la citada avalancha de 'obras sin ningún mérito artístico'.

Así, sitios como Newgrounds, Inkblot Art o Fur Affinity han modificado oficialmente sus políticas de contenidos para prohibir la difusión de cualquier imagen no creada directamente por humanos.

Por ejemplo, las directrices de uso de Newgrounds recogen lo siguiente:

... aunque, eso sí, contemplan leves excepciones:

Sumemos a eso que InkBlot, una comunidad de arte online que acaba de entrar en beta abierta tras haber sido fundada en 2021, ya prohíbe las imágenes NFT y está trabajando para adoptar una "política de no tolerancia" contra el arte basado en inteligencias artificiales.

Fur Affinity, por otra parte, afirma que

No es la primera vez que toman medidas por el estilo, pero, hasta ahora, las prohibiciones siempre se habían dirigido contra determinadas plataformas basadas en IA, y no contra todas ellas en general; así, Newgrounds prohibió en 2021 las imágenes creadas mediante Artbreeder, y Fur Affinity vetó el pasado mes de julio un generador de pornografía 'furry' que había estado cargando en su web una imagen cada 40 segundos antes de su prohibición.

Sin embargo, la plataforma más popular entre los artistas online, DeviantArt, aún no ha tomado una posición al respecto, y sigue permitiendo la publicación de imágenes procedentes de los generadores basados en IA.

Sin embargo, en sus foros, uno de los hilos de debate más candentes en este momento está lleno de usuarios que exigen a los responsables de DeviantArt que "combatan" esta clase de imágenes, ya sea segregándolas en una categoría especial, ya sea excluyéndolas por completo de la web. En Twitter también hay quien denuncia la avalancha de imágenes 'artificiales' entre las últimas subidas a la plataforma:

@DeviantArt You were kind of the last art site dedicated to art, but everyday I check the site now more and more its Ai. 10 out of 25 on your front page is Ai gen images. I guess this actually might be the end of a lot of art sites? I hope someone steps in and makes a new site pic.twitter.com/1Kez5FFQQF