Brett Adcock, CEO de Figure AI y joven gurú de la IA: “Estamos creando una nueva especie”

“Estamos creando una nueva especie”, dijo Brett Adcock, fundador y CEO de Figure AI. Lo decía en una conversación que mantuvo con Marc Benioff (Salesforce) en la que hablaban de los robots humanoides. “Estamos creando una nueva especie”.

Esto fue en Dreamforce 2025. En 2026 hemos vuelto a ver este video. Y además, Figure ha sacado algunos resultados posteriores.

El desarrollo de Figure 03

En concreto, han mostrado el proyecto denominado Figure 03. Se trata de la tercera generación de humanoides de la empresa. También cuentan con una inteligencia artificial llamada Helix (que abarca visión, lenguaje y acción). El objetivo es que el robot haga trabajos que hacen los humanos y aprenda de ellos.

Para el ámbito doméstico hay varias cosas interesantes. Por un lado, han incluido materiales blandos (textiles y espuma) para evitar riesgos de pellizco, tienen cámaras en las palmas de las manos y, además, tienen sensores táctiles en los dedos. Estas cámaras son útiles para cuando las cámaras principales están ocultas (por ejemplo, al alcanzar algo en un armario).

De esta manera tenemos pruebas visuales de robots que organizan las habitaciones o hacen operaciones con la vajilla. Es importante saber que el hecho de que el robot pueda hacer una tarea en un entorno conocido no implica que sepa hacerlo en entornos nuevos.

En nuestra cobertura de junio de 2025 de Genbeta ya comentábamos el acuerdo entre Figure y BMW. En términos prácticos, hay que pensar en qué pueden hacer y bajo qué circunstancias.

En junio de 2026, BMW anunció que estaba desarrollando un proyecto con el Figure 03 en Spartanburg. La idea es que recoja los componentes (que llegan desordenados) y los coloque en los carros en el orden adecuado para el montaje. También han confirmado que el Figure 02 ha sido útil para la fabricación de más de 30.000 BMW X3 en 10 meses. En concreto, han usado el robot para poner piezas de chapa (para luego soldar).

Las pruebas de Helix 2.5 en viviendas

El 17 de septiembre de 2026 presentaron la versión 2.5 de Helix. También han llevado a cabo pruebas en entornos domésticos (30 casas en la bahía de San Francisco). En estos casos, el sistema no había visto antes estas casas. Han probado tres tipos de tareas (recolectar juguetes, doblar toallas y hacer camas).

Han publicado un 56 % de éxito (con el sistema preentrenado con Index, su dataset de comportamiento humano), comparado con el 9 % de éxito con el modelo entrenado desde 0. Para que contase como un intento correcto, tenía que completarse la tarea totalmente.

Los datos de entrenamiento se habían recogido en otro sitio, pero lo nuevo eran las casas y objetos de evaluación. Lo que debemos tener claro es que un 56 % no quiere decir que pueda hacer más de la mitad de cualquier trabajo doméstico; es el resultado de estas pruebas.

Imágenes | YouTube con edición



