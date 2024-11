El CEO de Nvidia se atrevió a decir en voz alta lo que el mundo entero piensa de Europa y su estrategia con la IA

La inteligencia artificial es el futuro. Y el país (o conjunto de ellos) que tengan su desarrollo sin duda van a ser un gran motor a nivel mundial. Ahora mismo Estados Unidos es el que lidera esta carrera al contar en su ser con Google, Meta, Microosft o Apple. China también está haciendo esfuerzos para poder hacer frente a estas empresas con su propia IA. Pero Europa es la única que se ha quedado al margen de esta carrera.

Algo que se ha criticado duramente durante los últimos meses es el hecho de que Europa no cuenta ahora mismo con un motor en los avances que está haciendo la humanidad. Simplemente se deja llevar por el resto de países que si cuentan con más libertad para este desarrollo. Y el CEO de Nvidia lo ha tenido muy claro al hablar de este tema.

Europa tiene que mejorar su competitividad para el CEO de Nvidia

En una visita a Dinamarca para inaugurar el superordenador Gefion, el máximo responsable de Nvidia no dudó en hablar del papel de Europa en el campo de la inteligencia artificial. Sus palabras, recogidas por Reuters, se centraron principalmente en el reproche:

La UE debe acelerar el progreso en el campo de la IA. Cada país se está despertando al darse cuenta de que los datos son un recurso nacional.

Ahora mismo los hechos es que en Europa hay una importante escasez de empresas que se dediquen a desarrollar una inteligencia artificial. Esto hace que no tengamos competitividad contra Estados Unidos y China. La única referencia que tenemos la encontramos en Francia con Mistral AI y que ha terminado con financiación de Estados Unidos de la mano de Microsoft, es decir, fuera de nuestro control.

La legislación es uno de los grandes problemas que está provocando dificultades a la hora de desarrollar correctamente la inteligencia artificial en el continente. Ya hemos como visto como muchas empresas no han podido lanzar sus productos hasta dejar bien atado que se adaptan a la legislación. Algo que hace que nos quite competitividad al no tener las mismas herramientas que otros países. Algo que ya vimos en el informe Draghi que nos daba una esperanza para mejorar esta competitividad.

Si bien, Dinamarca podría tener la llave para poner a Europa en el mapa con una IA en el ámbito de la salud. Su objetivo es descubrir nuevos medicamentos gracias a la IA, algo que ha sido aplaudido por el CEO de Nvidia que ha resaltado que "La era del descubrimiento de medicamentos asistidos por ordenador debería estar en esta década".

Precisamente crear un nuevo fármaco no es algo nada sencillo, que quiere de mucha perspicacia y sobre todo tiempo. La IA va a permitir que seamos más eficientes al ver pequeños cambios que nos permitan acelerar. Pero ahora nos toparemos con el gran problema y es Europa y su legislación. El CEO de Nvidia ha sido duro en este sentido, pero estas palabras es algo que piensan otros muchos directivos tecnológicos.

Markus Spiske Kohji Asakawa

