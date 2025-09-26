ChatGPT comenzará a anticiparse a nuestras preguntas con Pulse. Un cambio de reglas radical en la forma de usar la IA

Hasta ahora, nuestra relación con ChatGPT era sencilla: nosotros preguntábamos, él respondía. Era un genio brillante, encerrado en una botella digital, esperando que frotáramos con una pregunta. Pero ahora OpenAI ha decidido dar un paso más allá con su nueva función llamada Pulse que quiere que ChatGPT deje de responder simplemente para convertirse en un compañero proactivo que se anticipa a nuestras necesidades.
Este movimiento, que llega de momento en fase previa para usuarios de pago en la app móvil, no es una simple actualización. Es una declaración de intenciones que busca cambiar las reglas del juego de los asistentes de IA, apuntando directamente al corazón de nuestra vida diaria y, de paso, a los terrenos que hasta ahora dominaban Siri o Google Assistant.
Así funciona. La premisa de Pulse es tan atractiva como ambiciosa. En lugar de que abras la app con una necesidad concreta, ChatGPT te recibirá cada mañana con un carrusel de 'tarjetas' personalizadas. Esta nueva rutina matutina es el resultado de un análisis nocturno que el sistema realiza sobre las conversaciones que se han tenido de manera reciente, y si le damos permiso, también usará la información de Google Calendar o Gmail.
El resultado puede ser sorprendentemente útil. ¿Hablaste ayer sobre un proyecto de trabajo? Pulse podría sugerirte los tres puntos clave a tratar en la reunión de hoy. ¿Tienes un viaje programado en tu calendario? La IA podría recordarte que busques restaurantes en la zona o incluso proponerte un itinerario. La idea es que cada tarjeta sea un punto de partida: puedes deslizar para descartarla, guardarla, o pulsarla para profundizar y empezar una conversación.
La personalización. Esto es lo más importante que vamos a tener en este nuevo sistema de IA, ya que le vamos a tener que enseñar a ChatGPT lo que de verdad te resulta útil y lo que es mejor omitir en futuras interacciones. Además, también se hace hincapié en la posibilidad de borrar todos los datos de personalización para poder ejercer el derecho que tenemos todos en materia de protección de datos.
El verdadero objetivo. Con este lanzamiento, OpenAI no solo mejora su producto, sino que redefine su rol en el mercado. Mientras competidores como Copilot de Microsoft o Claude de Anthropic han centrado gran parte de su estrategia en el entorno profesional y la productividad, Pulse es una apuesta descarada por el ámbito personal.
El objetivo es claro: aumentar la frecuencia de uso y la dependencia del usuario. OpenAI quiere que ChatGPT pase de ser una herramienta que abres para resolver una tarea puntual (escribir un correo, depurar código) a una capa de inteligencia que te acompaña constantemente. Es un movimiento estratégico para convertirse en el sistema operativo de tu vida, una ambición que gigantes tecnológicos con sus propios asistentes.
El precio a pagar. Toda esta magia predictiva se alimenta de una cosa: información personal. Al darle acceso a nuestros chats, calendarios y correos, estamos entregando un mapa detallado de nuestra vida a un sistema de IA. Y aunque OpenAI insiste en sus robustas medidas de seguridad, el riesgo cero no existe.
No hay que ir muy lejos para encontrar estos ejemplos. Expertos en ciberseguridad ya han demostrado en el pasado cómo se pueden explotar estas herramientas. Un caso documentado por Radware (aunque ya corregido) mostró cómo una simple manipulación podía hacer que funciones avanzadas de ChatGPT filtraran datos sensibles. Pulse, al tener un acceso más profundo y continuo a nuestra información, eleva inevitablemente el nivel de exposición.
Cuándo llegará. Pulse se encuentra en fase de vista previa, disponible solo para suscriptores de ChatGPT Pro en el móvil. OpenAI admite que el sistema aún comete errores, como sugerir temas sobre proyectos ya finalizados. Esta fase inicial servirá para pulir la herramienta antes de un despliegue más amplio, que probablemente llegará primero a los usuarios de Plus.
