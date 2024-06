Este cómico vídeo de Piqueras entrevistando a los candidatos a las Europeas logra que la IA empiece a dar miedo

La inteligencia artificial es una gran herramienta de apoyo para muchas de nuestras tareas diarias y que sigue evolucionando como hemos visto en GPT-4o por ejemplo. Pero no podemos olvidar tampoco sus malos usos en diferentes materias, como por ejemplo las estafas a la hora de crear un mensaje de phishing creíble o crear vídeos completamente alterados.

El problema de estas creaciones es que poco a poco están mejorando considerablemente, haciendo que llegue un punto donde sea muy complicado diferenciar la realidad de lo irreal. Esto es lo que me ha ocurrido particularmente con un reciente vídeo en el que aparecen los candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo que se celebran este 9 de junio.

La IA comienza a dar miedo, y se está dejando ver en las elecciones al Parlamento Europeo

En TikTok son muchas las creaciones que podemos encontrar durante estas elecciones para poder generar humor con los candidatos o incluso desinformar. Este es el resultado de la última creación en redes que se ha hecho viral con 1 millón de visualizaciones en X y más de 40.000 me gustas en TikTok.

En este vídeo se puede ver como aparece el mítico Pedro Piqueras, ya retirado, haciendo una entradilla a unas supuestas declaraciones de los cabeza de lista de diferentes partidos políticos. Sus expresiones faciales o el tono de voz e incluso la gesticulación de la boca están increíblemente bien hechas haciendo ver que realmente es Piqueras de verdad.

Si es cierto que cuando empieza a decir palabrotas o diferentes palabras que no pensábamos que estaría en boca de este periodista en televisión hacen saltar todas las alarmas de que ha sido generado con IA. Lo mismo ocurre con todos los candidatos que aparecen posteriormente como el de VOX, PSOE, Podemos, SUMAR o Ciudadanos.

En todos ellos las expresiones faciales, la voz o incluso el movimiento de la boca hacen pensar que estamos ante unas declaraciones completamente reales. Aunque obviamente lo que dicen es impensable que esté en boca de alguno de estos políticos. Claramente, es una situación de humor.

El problema llega cuando esta IA puede ser usada para algo que difiera del humor, si no con el objetivo de desinformar completamente al poner palabras en boca de estos políticos que no contengan palabras mal sonantes, sino coherentes. Esto puede hacer que se generen muchas polémicas o se altere la opinión de los votantes con declaraciones que no son reales. Esto hace que se tenga que tener mucho cuidado a partir de ahora con todo lo que vemos en redes, porque podría no ser real.

Imágenes | Guillaume Périgois

En Genbeta | Cinco webs para hacer vídeos con inteligencia artificial y ahorrar tiempo