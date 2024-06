Una juguetería ha creado su primer spot publicitario con Sora: el resultado nos ha dejado un poco fríos con su realismo

La inteligencia artificial de Sora aún no ha llegado a nuestras manos, pero son algunas las empresas que ya cuentan con la versión alfa para poder testarla. Una de las personas que tiene esta alfa es Nik Kleverov, director creativo de Native Foreign y que ha usado para realizar un trabajo publicitario para la juguetería Toys "R" Us.

Este es un gran paso en nuestra sociedad, pues hablamos de que las grandes compañías están ya usando a la inteligencia artificial para crear sus spots publicitarios. Toys"R"Us va a ser una de las pioneras como se ha informado en un comunicado de prensa con un spot de más de 1 minuto de duración.

Toys "R" Us es pionera con un spot publicitario hecho por IA

El Festival Cannes Lions 2024 fue el lugar donde vio por primera vez este spot publicitario cuyo protagonista es un niño llamado Charles. Este se encuentra en una tienda de bicicletas dentro de un ambiente que se ve corresponde con una sociedad de varias décadas atrás al estar rodeada la tienda de coches bastante antiguos.

Este pequeño protagonista en el spot tras quedarse dormido pasa a estar dentro de un mundo totalmente diferente y sobre todo mágico. Un mundo lleno de juguetes flotando y donde destaca la jirafa Geoffrey que tenía previamente entre sus manos. Esta le ofrece como regalo de bienvenida a su mundo un coche que estaba decorado con estrellas brillantes.

La producción de la IA acaba finalmente con una foto real de Charles (con unos cuantos años más) junto a esta jirafa que se ha visto. Un spot que se puede valorar al completo tras verlo en la página del estudio creativo, y que deja ver que todavía falta mucho por hacer para asemejar la IA a una producción hecha con actores de verdad. Aunque el resultado no es desastroso.

La realidad es que observamos muchos movimientos que no son completamente naturales. El problema aquí es que no sabemos si esto es algo que responde a una configuración por parte de los creadores o simplemente que Sora todavía no está del todo preparada.

Para hacer este spot publicitario, los creadores afirman que solo necesitaron unas pocas semanas para configurarlo, con pequeñas inclusiones externas de efectos especiales. El problema aquí es que todavía hace falta esperar a la versión final de Sora para comprobar su potencial.

