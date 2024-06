Luma Dream Machine es una IA que genera impresionantes vídeos hiperrealistas. La gran diferencia con Sora: puedes usarla ya gratis

La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, y en pocos meses hemos pasado de un "simple" bot conversacional a unas IA que son capaces de crear vídeos hiperrealistas a partir de una simple frase. Esto ocurrió con Sora, propiedad de OpenAI, obteniendo unos muy buenos resultados. Pero ahora este nivel ha aumentado significativamente gracias a Luma y su modelo de IA Dream Machine.

Dream Machine es un modelo que permite crear estos vídeos realistas de una manera rápida a partir de un texto o una imagen. Y con este lanzamiento ya vemos como las redes sociales se están plagando de diferentes creaciones que nos dejan con la boca abierta por lo realistas que parecen.

Un vistazo a… CÓMO DESCARGAR VÍDEOS de Instagram, Facebook, Twitter o TikTok en tu MÓVIL

Ya puedes probar gratis la IA de Luma para crear tus vídeos

"La calidad es una locura", es una de las expresiones que hemos visto en las redes sociales tras ver los resultados que es capaz de hacer esta inteligencia artificial. En concreto las creaciones se limitan a 120 fotogramas por cada 120 segundos. De tal manera que ya hemos visto tráileres hechos con Luma.

Pulsa en la imagen para acceder a la publicación en X.

Entre los resultados tan impresionantes, hemos visto como han dado vista al cuadro "La joven de la perla" para que comience a moverse con un realismo que nos ha dejado con la boca abierta. Y es que el movimiento es una de las grandes características de esta IA además de los fotogramas hiperrealistas y cuyos protagonistas parece que son de verdad y no generados por una máquina.

Lo mejor de todo es que esta IA se va a poder probar de manera gratuita a través de su página web lumalabs.ai, y pulsando en Try now en la esquina superior derecha. Tras iniciar sesión vas a contar con una cuenta gratuita que te permite 30 generaciones cada mes. Si quieres optar por más generaciones si que se va a tener que pagar por un plan superior.

Esta es la gran diferencia que tenemos con Sora que ahora mismo no se va a poder a día de hoy de manera gratuita. En este caso, aunque con límites, se va a poder disfrutar de la experiencia.

El modo de funcionamiento es realmente sencillo: simplemente escribe una frase de lo que quieres generar en inglés o sube una imagen para que la tenga en cuenta la IA. A partir de ahí te tocará esperar la cola a consecuencia de la gran demanda que existe ahora mismo para poder usar la IA. El vídeo quedará en un segundo plano mientras estás haciendo cosas, y aproximadamente a los 120 segundos te aparecerá listo.

En nuestro ejemplo pusimos el ejemplo "An old lady laughing underwater, wearing a scuba diving suit, her expression denotes calm and happiness" y el resultado sin duda es realmente bueno al poder ver efectivamente a la señora mayor que se encuentra buceando con una cara de tranquilidad. Ahora la gente lo que hace es crear diferentes creaciones fusionándolas para hacer vídeos mucho más completos como un tráiler.

Pero sin duda esto es algo que genera "miedo" al ser ya complicado diferenciar entre lo real y lo que ha sido generado por la inteligencia artificial. Y es que como se podrá comprobar la calidad es tan elevada cuando hablamos de rostros o de paisajes que a veces es difícil creer que se han generado con una IA.

En Genbeta | Cinco webs para hacer vídeos con inteligencia artificial y ahorrar tiempo