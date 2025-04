OpenAI está trabajando en una red social, según The Verge. Meta y X ya mostraron que es clave para entrenar una IA con nuestros datos

El próximo gran movimiento de OpenAI no sería el lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial, sino la creación de su propia red social, según ha adelantado The Verge. Fuentes cercanas al proyecto aseguran que la compañía ya cuenta con un primer prototipo interno de esta plataforma, la cual estaría centrada principalmente en la generación de imágenes. Lo que aún no está claro es si esta red será un producto independiente o estará integrada dentro de ChatGPT.

La idea no parece improvisada. El propio Sam Altman, CEO de OpenAI, ya había deslizado esta posibilidad en febrero a través de una publicación en X (Twitter), en la que respondía irónicamente a los planes de Meta de lanzar su propia app de IA: “Está bien, tal vez hagamos una aplicación social”.

OpenAI prepara una red social como X o Meta

El lanzamiento de una red social situaría a OpenAI en un terreno que ya dominan sus principales competidores: Meta y X, que no solo cuentan con modelos de IA, sino también con una red social propia que actúa como fuente constante de datos.

Tanto Meta como X están utilizando sus redes sociales para entrenar y perfeccionar sus modelos de inteligencia artificial gracias a la ingente cantidad de contenido generado por los usuarios.

Un ejemplo claro es el de X, donde la fusión con xAI ha permitido usar interacciones públicas para entrenar su chatbot Grok. En su página de soporte, X lo explica así:

X puede compartir con xAI tus datos públicos de X, así como tus interacciones de usuario, tus entradas y los resultados que obtienes en Grok en X, para entrenar y perfeccionar Grok y otros modelos de IA generativa.

Meta, por su parte, anunció recientemente que comenzará a entrenar su IA con los mensajes intercambiados con la inteligencia artificial y el contenido público que comparten los adultos en sus plataformas, como Facebook e Instagram.

En este contexto, OpenAI parte con una clara desventaja: no cuenta con una red social propia que le proporcione datos en tiempo real. De ahí que esta posible incursión tenga mucho sentido desde una perspectiva estratégica.

El empresario tecnológico Bill Gross, fundador del hub de innovación Idealab, ha explicado en declaraciones a Business Insider que esta posible red social sería muy valiosa para OpenAI:

Si los usuarios comienzan a escribir palabras en esta nueva red social OpenAI, la compañía puede usarla para todo tipo de entrenamiento de modelos de IA

La razón es clara: las empresas de IA necesitan cada vez más datos humanos etiquetados, que reflejen conversaciones reales, contextos y matices del lenguaje. Y no hay mejor lugar para obtenerlos que una red social.

Aunque por ahora se trata solo de un prototipo en fase interna, la posibilidad de que OpenAI lance su propia red social pone sobre la mesa un nuevo frente en la guerra por el control de los datos. Si esta plataforma llega a materializarse, no solo ampliaría el alcance de la compañía más allá de ChatGPT, sino que le daría una ventaja crucial en la evolución de sus modelos de IA.

Imágenes | Levart_Photographer

