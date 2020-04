Además del uso de Netflix, la cuarentena también ha disparado las descargas torrent

El confinamiento ha disparado el uso de Netflix a nivel mundial. No era algo difícil de imaginar, pero la compañía ha afirmado en su presentación de resultados financieros que "en 20 años no han visto nada igual". Esa opinión subjetiva se ha visto plasmada en un crecimiento de 16 nuevos millones de suscriptores, el doble de los que esperaban para el primer trimestre del año.

Pero el streaming de pago no es lo único que crece durante la cuarentena en lo que respecta a consumo de contenidos. Según leemos en Torrentfreak, en países muy afectados por la epidemia y con medidas severas de confinamiento, como España, Francia o Italia, han experimentado grandes crecimientos en número de descargas, y más moderados en número de conexiones IP. Para obtener los datos, han utilizado la web I know what you download.

Qué descargamos los españoles en torrent durante la cuarentena

Según los datos de la citada web de estos días en España, del total de archivos que los españoles descargamos por torrent, un 86% corresponde a películas, que engloban series, documentales y otros vídeos. Un 5% es pornografía, un 4% son juegos, un 3% es música y un 2% es software.

En países como Francia, Alemania y Estados Unidos, la descarga de películas supone aproximadamente un 65%, y en Reino Unido un 73%. Curiosamente, en casi todos ellos, la descarga de pornografía es mucho más alta que en nuestro país. La música, donde se ha librado siempre una gran guerra entre webs de P2P y entidades como la SGAE, se descarga ahora menos en España que en esos países. Y los datos de la música grabada acreditan que aquí al streaming, de pago y gratuito, le va muy bien.

Los de TorrentFreak y la web de medición no son los únicos datos que hablan del crecimiento de descargas. De acuerdo a la compañía de seguimiento de descargas no autorizadas MUSO, en España el tráfico de webs que proporcionan enlaces de películas ha crecido un 50% entre febro y marzo. En Italia, por ejemplo, el incremento fue mayor, del 66%. El software también está entre los contenidos cuyas descargas torrent que más han crecido, con un 32% en España y un 41% en Italia.

El efecto observado en webs de retransmisiones deportivas online no autorizadas fue el contrario, pues actualmente no hay en curso ninguna competición que requiera contacto físico fuera de casa. Ante esta realidad, han parecido competiciones deportivas online.