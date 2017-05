Arch Linux anuncia nueva imagen de instalación y estará impulsado por el kernel 4.10.13

Según se puede leer en SoftPedia, Arch Linux ha publicado una nueva imagen de instalación, que lleva por nombre Arch Linux 2017.05.01. Además, a partir de ya mismo el sistema operativo estará impulsado por el último núcleo estable de Linux, el kernel 4.10.13.

Si no estás familiarizado con el mundo de Arch es probable que te preguntes por qué esta denominación, cuando Linux Mint o Ubuntu suelen usar otras más simples. La respuesta es muy simple: se trata de una distribución rolling release, lo que siginifica que se actualiza sobre la marcha y no existen versiones, como podría ser el caso de Debian.

Debido precisamente a su naturaleza rolling release, si ya eres usuario de Arch Linux y quieres contar con los últimos paquetes ya sabes que sólo tienes que ejecutar un comando para tenerlos:

sudo pacman -Syu

La imagen ISO se puede descargar desde aquí, así que si quieres probar la que es una de las mejores distros actuales no dudes en hacerlo. Ahora bien, conviene aclarar que esta distribución no es para todo el mundo y requiere que sea el propio usuario el que lo configure todo desde cero.

Si ya has probado Arch Linux y lo has instalado desde cero en tu ordenador ya sabes de qué estamos hablando: de personalización al máximo, lo que significa que podrás elegir tú mismo qué paquetes se instalan, cuáles no, qué escritorio vas a utilizar como entorno gráfico y mucho, mucho más.

Esto puede ser especialmente complicado para usuarios novatos, así que si estás buscando introducirte en el mundo Linux y te han hablado bien de Arch, es mejor que busques otras opciones más user friendly. Por ejemplo, tienes dos distribuciones geniales con todo configurado out of the box, como son Manjaro Linux y Antergos.

Sin embargo, si quieres probar Arch Linux puro y duro sin volverte loco, dispones como alternativa de Arch Anywhere. Esta ISO contiene un script de instalación que te guiará a lo largo de todo el proceso de instalación en modo texto, lo que lo hace ideal si quieres realizar una instalación rápida que no consuma mucho tiempo.

Por otra parte, cualquier configuración tendrás que realizarla tú mismo, así que si no tienes experiencia editando archivos a mano te recomendamos encarecidamente que pruebes primero con las distribuciones out of the box que nombramos anteriormente. Vale la pena recordar que Arch Linux sólo funciona en arquitecturas de 64 bits.

Vía | SoftPedia

