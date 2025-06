“No he usado un PC en mi vida”: uno de los sonidos más míticos de la historia de Windows fue compuesto en un Mac

Es un sonido de apenas unos segundos, pero que es reconocido al instante por millones de personas en todo el mundo. El sonido de Windows 95 no solo marcó una era en la informática de consumo, sino que también tiene una historia en su composición tan particular como irónica: lo compuso un artista que, en sus propias palabras, jamás había utilizado un PC. Y no solo eso: lo creó usando un Apple Macintosh.

Esta icónica pieza sonora, que ha pasado a la historia, se llama The Microsoft Sound y fue compuesta por el músico y productor británico Brian Eno, reconocido por su trabajo junto a artistas de la talla de David Bowie, U2 o Talking Heads.

Un sonido mítico que no fue creado en Windows

En 1994, Microsoft seleccionó a Eno para crear un breve sonido que capturara la esencia de su nuevo sistema operativo, Windows 95. Pero la tarea no fue nada sencilla.





Tal y como relató el propio Eno en una entrevista en 1996, Microsoft le envió una lista con más de 150 adjetivos que debían reflejar el espíritu del sonido: "inspirador, universal, optimista, futurista..." y un largo etcétera. Además, la duración debía ser exactamente de 3,25 segundos.

"Estaba totalmente bloqueado creativamente en ese momento", confesó Eno. "Me sentía agotado. Así que pensé: esto es genial, es como hacer un pequeño logotipo sonoro, algo que realmente me gusta hacer". Y es que el hecho de tratarse de un encargo de breve duración le sirvió de fuente de inspiración:

"La idea de hacer una pieza musical diminuta me pareció divertida y asombrosa... Así que me metí de lleno en esta pieza musical increíblemente pequeña y pasé semanas trabajando en ella, creando 84 pequeñas piezas", afirmaba Eno.

Pero lo más curioso llega cuando conocemos los sistemas que utilizó para crear el sonido. Eno reconocía:

"Escribí la pieza en un Mac. Nunca he usado un PC en mi vida; no me gustan".

Esta confesión añade una capa de deliciosa ironía al legado del sonido de Windows 95: uno de los símbolos sonoros más emblemáticos del universo PC fue gestado en la plataforma de su eterno competidor.

Pese a su falta de afinidad con el PC, Eno dedicó al proyecto semanas de trabajo obsesivo, puliendo cada uno de los detalles en las 84 maquetas creadas. Finalmente, Microsoft seleccionó la versión definitiva y el resto es historia: The Microsoft Sound se convirtió en una parte fundamental de la experiencia de Windows 95, dando la bienvenida a los usuarios durante años frente a la pantalla.

Imágenes | Nikita Zaitsev Portada | Generada con ChatGPT

Vía | The Music Network

En Genbeta | Este vídeo es un maravilloso regreso a los míticos sonidos y ruiditos de la informática de los 90 y de Windows que ya no volverán