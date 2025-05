Windows te permite abrir cualquier app o función directamente desde una tecla: un truco muy cómodo que te ahorra mucho tiempo

Una vez que llevas toda la vida trabajando en Windows, sientes la necesidad de buscar maneras para obtener resultados de forma más rápida y eficiente. Los atajos de teclado son una muy buena manera de empezar a conseguir utilizar el sistema operativo como un rayo e incluso tienen más profundidad de lo que parece.

Quizás no lo sabías, pero Windows utiliza protocolos URL para lanzar aplicaciones que nos permiten utilizar directamente funciones especiales dentro de las apps. Esto nos permite ahorrar muchísimo tiempo en nuestras tareas si lo utilizamos bien, ya que además podemos asignar esos accesos directos a una tecla específica. Bajo estas líneas te vamos a enseñar cómo hacerlo para que puedas ser mucho más productivo y rápido en Windows.

Accesos directos a funciones especiales para asignarlos a una tecla

Hace poco estuve utilizando la función para extraer texto de la herramienta de recortes de Windows 11. Es muy útil, aunque si aún estás en Windows 10, siempre puedes depender de herramientas tan fantásticas como PowerToys, que permiten hacer eso y mucho más.

Lo curioso de la función de extraer texto de la herramienta de recortes, así como ocurre en muchísimas otras funciones en las apps de Windows, es que que puedes lanzarla directamente usando esta URL, tal y como comenta este usuario en X: ‘ms-screenclip:///?source=TextExtractorHotKey&type=textExtractor’. Lo probé y funcionó al instante. Y claro, eso me recordó que puedo hacerlo con muchísimas otras aplicaciones de Windows.

Windows tiene cientos de estos protocolos URL ocultos que nos permiten acceder directamente a funciones específicas de aplicaciones. Es como tener llaves maestras para cada rincón del sistema operativo. Por ejemplo, puedes usar ‘ms-settings:’ al crear un acceso directo para abrir el menú de configuración de Windows; ‘ms-screenclip:’ para abrir la herramienta de recortes o ‘calculator:’ para abrir la calculadora.

Después de esos dos puntos va la ubicación de la función específica de esa app. En el ejemplo anterior, tras ‘ms-screenclip:’, que abre la herramienta de recortes, iría el resto de la URL: ‘///?source=TextExtractorHotKey&type=textExtractor’, que hace referencia a la función de extraer texto integrada en la herramienta de recortes. Hay muchas funciones ocultas aunque es complicado tenerlas a mano todas, por lo que normalmente hay que tirar de documentación para quedarse con ellas. No obstante, si no conoces el protocolo URL que va directo a la función, siempre puedes usar la ubicación de la app en el sistema para crear el acceso directo.

Cómo crear tus propios atajos personalizados

El proceso es bastante sencillo. Primero hay que crear el acceso directo:

Haz clic derecho en el escritorio y selecciona Nuevo > Acceso directo Pego la URL del protocolo (como la del ejemplo anterior) o la ubicación de la aplicación Dale un nombre descriptivo como "Extraer Texto de imagen"

Ahora tenemos que asignar el acceso directo a una combinación de teclas:

Clic derecho sobre el acceso directo y pulsa sobre ‘Propiedades’ En "Tecla de método abreviado" pulsa la combinación que quieras o asigna alguna que suela estar libre, como las teclas F Aplica los cambios

Algo que me pasó a mi es que Windows no me abría los accesos directos al presionar la tecla asignada si los tenía guardados en el escritorio, así que decidí crearlos en la ubicación por defecto de los programas del menú de inicio, que es: ‘C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs’. Importante crearlos directamente en esta carpeta y no mover los accesos directos, ya que a veces Windows puede no detectar la tecla rápida asignada.

En mi caso he añadido MSI Afterburner, la app para monitorizar el rendimiento de mi equipo, a la tecla F10 y así la herramienta se abre directamente, sin menús y sin clics innecesarios. Esto cambia bastante las reglas de juego, ya que puedes asignar a las teclas que quieras cualquier acceso directo. Es recomendable que tengas todos los accesos directos en una ubicación a mano, ya sea en el escritorio, en una carpeta a parte o en el menú de inicio.

