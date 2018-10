Ya está disponible Ubuntu 18.10, tras 8 largos años de Ambiance al fin tenemos nuevo tema de escritorio

Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish ya está disponible y puedes descargar la imagen desde la web oficial de Canonical, o bien actualizar directamente si te encuentras en la versión anterior de la distribución.

No se trata de una actualización mayor, sino del clásico lanzamiento semestral, Ubuntu 18.04 es la actual versión de soporte extendido, pero algunos de los cambios y mejoras de Cosmic podrían llamar tu atención, especialmente del lado estético.

Yaru, Suru y GNOME 3.30

Esta modesta actualización está llena de mejoras que no vas a notar, pues principalmente tienen que ver con la puesta al día de varios componentes. Uno de ellos es la llegada del nuevo GNOME 3.30, del que hablamos a fondo por ser una gran mejora, especialmente a nivel de consumo de memoria, así que deberíamos tener un Ubuntu más rápido.

Tras una larga espera y un retraso, Ubuntu finalmente tiene nuevo look. "Yaru" viene a sustituir al viejo Ambiance que teníamos desde 2010 y que ya algunos no soportábamos más. No solo es nuevo tema de GNOME Shell y GTK, sino que también tenemos nuevos iconos, 'Suru' para reemplazar a los ancestrales Humanity.

Aplicaciones como Calendario, To Do y GNOME terminal también han sido actualizadas a nuevas versiones, lamentablemente Nautilus sigue estancado en la versión anterior hasta que logren estabilizar la compatibilidad con los nuevos iconos.

El kernel de Linux se actualizó a la versión 4.18. El software de terceros que se incluye, como Firefox, Thunderbird, LibreOffice, Shotwell, Remmina y Rhythmbox también han sido actualizados. Y otra cosas bastante importante es que se han hecho mejoras en los paquetes Snap.

Un Ubuntu más rápido con snaps más rápidos

Ahora tenemos versiones beta y alfas de aplicaciones Snap en la tienda de Ubuntu, tras la instalación los snaps se inician más rápido, también se han añadido etiquetas de verificación a quienes publican apps, entre otras cosas.

Ubuntu 18.10 tendrá soporte durante 9 meses, así que si te interesan las novedades, te interesarán las de la siguiente versión, puesto que no es una en la que quedarse demasiado tiempo.