El gaming en Linux sigue escalando: soporte del anti-cheat de juegos como Fortnite y Apex abre las puertas del multijugador online

Lo venimos diciendo hace más de un par de años: el gaming en Linux ya no es lo que era y se le debe en gran (o mayor) parte a los esfuerzos (no desinteresados) de Valve. En tres años Proton y Steam Play han cambiado el panorama por completo, y actualmente tenemos más de 14 mil juegos funcionando en Linux.

A esos juegos están por unirse una larga lista de algunos de los títulos multijugador online más populares, gracias al soporte completo y oficial de tecnologías anti-cheat como EAC (Easy Anti-Cheat) y BattlEye, sistemas que usan videojuegos como Fortnite y Apex Legends.

Quien haya intentado jugar casi cualquier juego multijugador online moderno y popular en Linux se ha encontrado con que es un suplicio. Esto no suele ser culpa del sistema operativo ni del juego, sino de algo complementario: el sistema anti-cheat, ese que está ahí para evitar hacks y trampas, aunque no siempre funcionen...

De hecho, no es raro que te suspendan la cuenta de alguno de estos juegos si intentas jugar desde Linux -si por algún milagro lo logras- ya que la falta oficial de soporte para el anti-cheat te marca como potencial tramposo.

Uno de los más populares es EAC, el sistema anti-cheat de Epic Games, y que acaba de anunciar soporte completo para Linux con el lanzamiento de su último SDK. Esto quiere decir que los desarrolladores ya pueden activar el soporte anti-cheat para Linux vía Wine y Proton con solo un par de clicks desde la web de servicios online para desarrolladores de Epic.

Son esas dos últimas lineas las más importantes, si bien es genial que EAC ya sea compatible con Linux (y Mac) para los juegos nativos, es mucho más destacable que además se incluya compatibilidad con las capas Wine y Proton en Linux, porque son infinitamente más los juegos que se pueden jugar en Linux de esta forma que por tener versión nativa.

Al día siguiente de este anuncio, la gente de BattlEye se sumó a la lista ofreciendo soporta nativo para Linux y Mac, pero también para la nueva Steam Deck de Valve, o lo que es lo mismo: Proton y Steam Play.

BattlEye has provided native Linux and Mac support for a long time and we can announce that we will also support the upcoming Steam Deck (Proton). This will be done on an opt-in basis with game developers choosing whether they want to allow it or not.