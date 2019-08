Logran ejecutar Wine en Windows 10 gracias al subsistema Linux porque, ¿por qué no?

Wine (Wine Is Not an Emulator) es una de las herramientas más míticas de Linux, pues ha permitido ejecutar programas diseñados para MS-DOS y Windows desde 3.11 hasta la última versión, Windows 10. También permite ejecutar aplicaciones del sistema de Microsoft en macOS, BSD y Solaris.

Dado que Windows 10 soporta sus propias aplicaciones, aparentemente no tiene sentido ejecutar Wine en Windows, pues no solventa ningún problema, como sí hace en otras plataformas. Sería como hacer hackingtosh a un Mac o, de forma más similar, ejecutar una máquina virtual para hacer funcionar aplicaciones que ya funcionan en el sistema. Sin embargo, a muchos como a David Gerard no les faltan ganas de experimentar y ver hasta dónde se puede llegar, y ha conseguido hacer funcionar Wine en Windows 10.

Un experimento que puede tener cierto valor en el futuro

El autor del experimento exitoso es el primero en admitir que no tiene mucho sentido utilizar Wine en Windows 10. Sin embargo, ha estado detrás de ese hito desde 2008, cuando empezó la página WineOnWindows, y afirma que es algo que la comunidad ha intentado desde 2004.

Lo que antes no habría sido posible, ahora lo es gracias a la llegada en 2016 del subsistema de Windows para Linux (WSL) para Windows 10. Según Gerard, que detalla un proceso sencillo para quien esté acostumbrado a lidiar con Linux y el WSL, hacerlo funcionar ha sido facilísimo.

Eso sí, la actual implementación del subsistema hace que, de momento, si quieres ejecutar aplicaciones en Windows bajo Wine, solo puedas hacerlo con versiones de 64 bits. Esto hace que la inspiración del autor, que era alguien que buscaba ejecutar Encarta 97 en Windows 10, no pueda ver de momento su objetivo llevado a cabo, porque por aquella época las aplicaciones eran de 32 bits.

Aunque no es más que un experimento, Wine en Windows puede llegar a servir para ejecutar software viejo no soportado por Windows 10

Cuando llegue la segunda versión del subsistema, WSL 2, que usa tecnología de virtualización para ejecutar su kernel de Linux, y que ya puede usarse en versiones Insider, el autor del experimento cree que pronto podrán ejecutar aplicaciones de 32 bits en Windows.

Como apuntan en Hacker News, esto puede llegar a ser útil en el futuro para ejecutar instaladores y aplicaciones mixtos entre 16 y 32 bits que actualmente no funcionen correctamente con versiones modernas de Windows. Un usuario menciona que con winevdm ya se pueden ejecutar tanto instaladores como aplicaciones de 16 bit desde el Explorador de Windows.