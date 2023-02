Una nueva distro de Linux llega para hacerle la vida más fácil a los 'gamers': PikaOS promete "videojuegos listos para jugar"

Hace tres semanas, señalábamos en estas páginas cuatro distribuciones Linux de reciente creación que considerábamos que era interesante seguir de cerca a lo largo de este 2023. Una de ellas, Nobara Project, apostaba por ofrecer facilidad de uso a los usuarios domésticos, lo cual incluía -además de incidir en las aplicaciones multimedia y de ofimática- facilitar la instalación del software más usado por los jugones, como Wine, Steam o Lutris.

Sin embargo, en estos últimos días cada vez se oye hablar más de otra distribución nueva, en este caso dirigida específicamente al público 'gamer'. Su nombre es PikaOS, y en su web se define como "una distribución de Linux para juegos que se centra en la facilidad de uso y la alta compatibilidad. Usando el know-how de Nobara combinado con una base de Ubuntu, PikaOS es casi inigualable en compatibilidad de software".

Aunque el nombre parezca una referencia directa a cierta popular pokémon, la mascota de PikaOS es una cacatúa ninfa

Cuando iniciamos sesión por primera vez en PikaOS, el sistema nos recibe con una aplicación de bienvenida que ofrece acceso rápido a herramientas para actualizar el sistema (muy recomendable), así como para instalar códecs y drivers privativos (¿alguien ha dicho 'Nvidia'?), así como aplicaciones y WebApps.

Un vistazo a… LINUX y GNU: LINUX: QUÉ ES y CÓMO FUNCIONA

Juegos 'listos para usar'

Y, concretamente, una de esas aplicaciones recomendadas son las PikaOS Game Utilities, un 'metapaquete' (es decir, un paquete que se limita a instalar otros muchos) que incluye, entre otros, Steam, Lutris, GOverlay, MangoHud, Wine, Winetricks, vkBasalt... en general, todo lo que un gamer linuxero podría querer instalar de una tacada en su PC.

Bueno, faltarían, por ejemplo, los controladores Xone y Proton GE, pero esos los podemos encontrar en la pestaña 'Pasos opcionales' de esa misma app de bienvenida.

Gracias a todo ese software, PikaOS nos promete juegos "listos para usar": es decir, adiós a tener que preocuparse por configuraciones complicadas o la instalación de aplicaciones complejas de terceros.

Además, también se nos facilita la personalización del entorno de escritorio, un GNOME 3 que podemos adaptar para que se parezca más al clásico GNOME 2, a Ubuntu Unity, a macOS o a Windows 11.

Por otra parte, el software preinstalado (antes incluso de ese primer inicio de sesión) es una selección no muy abundante pero sí funcional: navegador (Firefox), cliente de email (Geary), de mensajería (Pidgin), multimedia (Rhythmbox), más juegos sencillos, una calculadora, etc.

Bueno, todo eso... y también un kernel XanMod, una versión modificada del kernel estándar de Linux que implementa numerosas configuraciones optimizadas para proporcionar latencia ultrabaja y soporte para hardware de reciente lanzamiento.

Por ahora, la web sólo ofrece la opción de descargar una única ISO: no han tenido tiempo de lanzar más que una edición, y no hay planes a corto plazo para lanzar versiones de 32 bits o para arquitecturas que no sean Intel/AMD de 64 bits.