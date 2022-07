Un programador de 12 años devuelve la vida al escritorio Unity de Ubuntu con su primera actualización relevante desde 2016

El pasado mes de febrero te hablábamos de la historia de Rudra Saraswat, un joven programador indio que, a la tierna edad de 12 años, ya lideraba tres distribuciones derivadas de Ubuntu, y había desarrollado varias apps (como, por ejemplo, Gamebuntu). Saraswat explicaba cómo había aprovechado las dos horas al día que su madre le permitía dedicar a la informática "mientras saque buenas notas":

Precisamente Unity es uno de sus proyectos preferidos: es el actual mantenedor de Unity7, de su previsto sucesor UnityX y de la única distribución que trae este escritorio como predeterminado: el 'remix' Ubuntu Unity.

Saraswat lleva siendo usuario de Unity precisamente desde el mismo año en que Canonical anunció su sustitución como escritorio de Ubuntu; es decir, desde 2017, cuando nuestro protagonista tenía sólo 7 años. Para él, Unity existe desde que tiene memoria (o más bien antes, puesto que el entorno de escritorio en cuestión se lanzó cuando sólo tenía dos años).

A causa del abandono de Unity por parte de Canonical, en favor de GNOME, este entorno de escritorio llevaba desde 2016 sin experimentar ninguna actualización relevante. Al menos no hasta ayer mismo, cuando los esfuerzos de Saraswat y sus colaboradores de proyecto se tradujeron finalmente en el lanzamiento de Unity 7.6.

The stable version of Unity 7.6 has officially been released! 🎉 It's the first major release of Unity since 16.10 and includes support for changing the accent color 🎨 from Unity Control Center and a redesigned UI 💻 besides other improvementshttps://t.co/mXEHu6kuzw@ubuntu pic.twitter.com/fgtlM2xBcJ