Stacer, una app todo en uno que te deja monitorizar y optimizar el sistema en Ubuntu

Aunque a muchos nos guste pensar que Linux y sus distribuciones son perfectos, se cuidan solos y no sufren de todos esos horrores de problemas que aparecen en Windows con el tiempo, la verdad es que por muy optimizada que esté una distro, tarde o temprano necesita ayuda del usuario para mantenerse funcionando de forma óptima. De esto justamente hablamos cuando les recomendamos algunas tareas para mantener a punto un ordenador con Linux.

Siempre habrá archivos basura que se acumulan con el tiempo y el uso, paquetes viejos e innecesarios, aplicaciones que inician con el sistema aunque no queramos, programas que nunca usamos pero están ahí ocupando espacio, etc. Una herramienta que nos ayude a ocuparnos de todo eso de forma sencilla no es algo que se deba despreciar, y es justo lo que hace Stacer un optimizador del sistema diseñado especialmente para Ubuntu, que obviamente funciona también en cualquier derivado.

Stacer es como un CCleaner pero para Ubuntu en lugar de Windows, tiene varias herramientas de limpieza y un Dashboard con diferente información sobre el sistema. Al iniciar por primera vez verás datos sobre el uso de CPU, memoria RAM y espacio en disco en tu equipo. También encontrarás información del sistema como distribución, total de memoria instalada, modelo y detalles del CPU, etc.

La aplicación requiere permisos de superusuario para poder funcionar, al ejecutarla pedirá tu contraseña de inmediato, no tienes que escribirla si solo quieres ver la interfaz del programa, pero para poder ejecutar cualquier operación necesita permisos o de otra forma no tendrá éxito.

Stacer tiene cuatro secciona además del Dashboard inicial. La primera es un limpiador del sistema (System Cleaner) desde el que puedes borrar diferentes tipos de archivos temporales, como el caché de Apt y de las aplicaciones, los registros del sistema y los reportes de errores. Puedes eliminar todo a la vez o seleccionar paquetes específicos. Esta es una forma sencilla de recuperar un poco de espacio en disco.

La siguiente es un gestor de las aplicaciones que inician con el sistema (Startup Apps), desde ahí puedes ver la lista de apps que inician con Ubuntu y desactivar las que no necesites, siempre que estés seguro de ello.

La sección de Servicios te deja ver todos los que se están ejecutando actualmente en tu sesión, puedes desactivar y activar cualquier cosa en la lista, pero ten en cuenta que si no sabes qué es lo que estás mirando, mejor no lo toques, hay muchas cosas esenciales para el funcionamiento correcto del sistema en esa sección.

Finalmente tenemos el desinstalador de programas y paquetes. No solo incluye las aplicaciones instaladas sino todos los paquetes y librerías del sistema. También tiene un buscador en caso de que quieras encontrar un paquete o app específica en la lista y borrarlo. Nuevamente, ten cuidado a la hora de quitar algo si no estás seguro.

Stacer es compatible con Ubuntu y derivadas, nosotros lo hemos probado en elementary OS sin ningún problema. Puedes descargar el paquete DEB para sistemas de 32 y 64 bits en su web de GitHub.

