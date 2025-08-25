Google se carga el concepto clásico de 'buscador' para dar paso a las búsquedas mediante IA. No tardarán en llegar a Europa

Durante más de dos décadas, Google ha sido la puerta de entrada a Internet para millones de personas en todo el mundo: una página blanca con el logotipo multicolor y una simple barra de búsqueda se convirtió en el símbolo universal de la red. Sin embargo, esa forma de buscar está a punto de quedar atrás: el Modo IA de Google ya está empezando a implementarse y promete transformar la experiencia digital como nunca antes.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Del catálogo de enlaces a la respuesta directa

Hasta ahora, buscar en Google significaba recibir una lista de enlaces ordenados por relevancia. Esa dinámica, que muchos considerábamos 'la forma en que funcionan los buscadores', empezó a tambalearse con la llegada de los AI Overviews, resúmenes generados por IA que aparecían en la parte superior de la página.

Hemos pasado de esto...

El usuario podía leer una síntesis de lo que buscaba sin necesidad de abrir ningún enlace, aunque con el riesgo de encontrarse con errores o "alucinaciones" de la IA.

El AI Mode da un paso más allá: al activar esta modalidad, el buscador deja de mostrar enlaces como resultado principal y pasa a entregar directamente una respuesta conversacional y contextualizada. Es decir, Google ya no es solo un índice de la WWW, sino un interlocutor capaz de 'razonar' tus preguntas.

Una experiencia conversacional y multimodal

El gran salto no se limita al texto. El Modo IA permite interactuar también con voz, imágenes e incluso con la cámara del dispositivo móvil. De esta forma, se puede fotografiar un producto para pedir recomendaciones, dictar una consulta por voz o subir una imagen para obtener información instantánea.

Además, la experiencia es conversacional: el sistema recuerda lo que el usuario ha preguntado antes, permite añadir matices, comparar resultados e incluso retomar conversaciones previas gracias al historial. Todo ello potenciado por los modelos más recientes de Google, como Gemini 2.5.

...a esto.

Funciones avanzadas (y de pago)

Entre las innovaciones más llamativas está la capacidad de desglosar preguntas en subtemas y buscar cada uno de ellos en paralelo. Así, una consulta compleja se convierte en un conjunto de piezas que la IA procesa para ofrecer una respuesta más completa y estructurada.

También se incorporan gráficas, mapas interactivos y comparativas de productos, ampliando la forma de visualizar la información. Y como anticipo del futuro, Google ya prueba agentes de IA capaces de reservar mesas en restaurantes o gestionar tareas prácticas a partir de simples instrucciones de texto.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas de estas funciones están ligadas al plan de pago AI Ultra, con un coste mensual considerable.

Impacto en los medios y en la web abierta

Este cambio no solo afecta a los usuarios: para los creadores de contenido y medios de comunicación, el AI Mode supone un desafío enorme. Si antes el tráfico llegaba gracias a los clics en los enlaces, ahora los usuarios podrían resolver sus dudas sin salir nunca del ecosistema de Google. Eso significa menos visitas, menos impresiones publicitarias y un cambio profundo en la economía digital.

El debate está servido: ¿cómo se sostendrá la web abierta si los grandes buscadores concentran el acceso a la información sin redirigir a las fuentes originales? Google asegura que sigue apoyándose en contenido de calidad, pero el equilibrio entre información y negocio publicitario será crucial en los próximos años.

Disponibilidad mundial: Hispanoamérica sí, Europa aún no

El despliegue global del Modo IA ya está en marcha. Google ha confirmado que la función se expandía a más de 180 países, incluyendo buena parte de Hispanoamérica: Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, entre otros.

Sin embargo, en la Unión Europea aún no está disponible, probablemente debido a cuestiones regulatorias y de protección de datos. España, por ejemplo, sigue a la espera, aunque se espera que llegue en los próximos meses.

Cómo acceder al Modo IA

Para quienes quieran probarlo, existen varias vías:

Entrar directamente en google.com/aimode.

Realizar una búsqueda en Google y pulsar el botón AI Mode bajo la barra de búsqueda.

bajo la barra de búsqueda. En la app de Google (Android e iOS), presionar el ícono de la lupa con un signo +.

De momento, el uso está restringido al idioma inglés, aunque Google ha prometido ampliar el soporte a otros idiomas en el corto plazo.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Google ha pasado dos años a la sombra de OpenAI en IA. Eso se acabó: su frenético ritmo recuerda al auge de Android o Chrome