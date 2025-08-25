Una tienda lleva 16 años anclada "en el pasado" de las tarjetas gráficas viejas. Algunos creen que nadie las quiere, pero no es así

En la plataforma Reddit una curiosa publicación ha generado mucha expectación. Es sobre una tienda que 16 años estancada en el tiempo y es que sigue vendiendo tarjetas gráficas muy poco usuales en 2025. Son tarjetas propias de 2009, cuando los PC eran más básicos y se necesitaba mucha menos potencia para hacer funcionar el software.

A alguien le ha sorprendido encontrarse modelos como la GeForce GT 210 o la GT 730, la GT 210 (lanzada en 2009) o la GT 730. Estas tarjetas, con su escasa potencia, ya no tienen cabida en un PC para jugar de los actuales. Sin embargo, lo curioso es que se siguen produciendo, a veces incluso por grandes marcas como ASUS o MSI, y siguen encontrando compradores. Y otras personas le han respondido a su publicación dando razones para comprar una de estas tarjetas tan anticuadas.

Y es que hay una razón para que encuentren compradores: no están dirigidas a gamers, sino a un público profesional o técnico. Algunas empresas, sobre todo en el sector industrial, siguen utilizando máquinas antiguas o especializadas. Y, como recuerda Jeux Video, en estos contextos, una tarjeta gráfica de alta gama no ofrece ninguna ventaja.

Hay gente que sí necesita estas tarjetas anticuadas

"No es para juegos, es para Excel", resume un usuario de Reddit. Las tarjetas gráficas muy potentes de hoy también son costosas pero mucha gente solo requiere de una tarjeta económica capaz de gestionar múltiples pantallas o emitir una señal de vídeo sencilla. "Una GT 730 con cuatro salidas HDMI o una GT 210 pasiva, sin fuente de alimentación externa, cumple a la perfección esta función", aclaran. Otro aclara que no todos los PCs están destinados a ser para gamers ni de alta gama.

Algunos las utilizan como herramienta de diagnóstico para aislar un fallo de la placa base. Otros las equipan para resucitar un PC antiguo que aún es "adecuado" para un uso básico, pero que no puede comunicarse con un monitor HDMI moderno sin un intermediario.

Además, como explica otra persona, detrás de estas sorprendentes ventas también se esconde un uso invisible: el de las empresas que no quieren, o no pueden, renovar todo su sistema. En una oficina equipada con ordenadores de sobremesa sin tarjetas gráficas integradas, añadir una GT 210 de bajo coste permite gestionar dos pantallas sin modificar la arquitectura ni la fuente de alimentación.

Otras personas recuerdan que "se usa en el trabajo de oficina. Unos cuantos de mis amigos usan tarjetas baratas solo para ver películas y series en plataformas". Otro comentario que se repite bastante y llama la atención es que la gente de Estados Unidos ve una locura dejar esas tarjetas en un estante sin protección, porque cualquiera puede robarlas. Otros recuerdan que se ve que es otro país donde probablemente haya menos problemas de delincuencia y por eso están las tarjetas encerradas.

