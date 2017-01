Vinux, la distro Linux especial para ciegos o personas con discapacidad visual estrena nueva versión

En el mundo de las distribuciones Linux hay para todos los gustos y colores, pero cuando usamos algo porque lo necesitamos en lugar de porque simplemente lo queremos, algunas funciones se hacen más que vitales. La mayoría de los sistemas operativos incluyen una buena cantidad de funciones de accesibilidad para las personas ciegas o con incapacidad visual, en otros hay que encargarse de instalarlas a mano.

Vinux es una distro Linux diseñada especialmente para la gente con este tipo de necesidades, está basada en Ubuntu y hace apenas unos días han lanzado su más reciente versión estable: Vinux 5.1 basada en Ubuntu Trusty 14.04.5 LTS.

Vinux no es una distribución nueva, lleva bastantes años ofreciendo una solución completa y lista para sus usuarios. Fue desarrollada originalmente en el 2008 en la Royal National College for the Blind, una universidad para personas ciegas o con discapacidad visual ubicada en la ciudad de Hereford en Reino Unido.

Su objetivo es muy simple, el de facilitar el uso de un ordenador a aquellos que tienen grandes deficiencias en su agudeza visual o que son completamente ciegos. Para ello incluye por defecto el lector y lupa para el texto Orca que da la bienvenida en cuanto arrancas la imagen de Vinux en el ordenador y que permite navegar a través del entorno gráfico usando el teclado.

Vinux tiene un segundo lector de pantalla y también soporta Braille, e incluye un conjunto de aplicaciones accesibles. Desde la versión 5.0 las imágenes de Vinux vienen con Unity Gnome-Shell o Mate como entornos de escritorio. La distro está disponible en un único ISO compatible con arquitecturas i386 y AMD64.

Todas las herramientas de Vinux pueden ser perfectamente instaladas en Ubuntu y derivadas gracias al repositorio público que ofrecen. En su wiki ofrecen tutoriales con instrucciones paso a paso para realizar una gran variedad de tareas, y también recomiendan otras distribuciones diseñadas para ciegos o personas con discapacidad visual.

Descargar | Vinux

