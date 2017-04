Ya puedes probar Ubuntu 17.10, la primera versión que volverá a GNOME luego de muchos años

Vaya que Ubuntu ha sido noticia recientemente. Canonical decidió abandonar la convergencia, decir adiós a Unity y volver a sus raíces usando GNOME como entorno de escritorio por defecto nuevamente.

Hace un par de semanas fue lanzado Ubuntu 17.04 Zesty Zapus, la última versión del sistema con Unity, y el lanzamiento de Ubuntu 17.10 se espera para el 13 de octubre de 2017. Pero, mientras tanto y como es de esperarse, ya puedes bajar las primeras dayly builds de el bautizado Ubuntu Artful Aardvark.

No esperes muchos cambios desde el inicio, pero como se tratan de imágenes con cambios diarios, no hay forma más detallada de seguir el progreso si quieres probar con la mayor anticipación. Ubuntu 17.10 usarpa GNOME Shell y aunque Unity 7 permanecerá disponible en los repositorios, no vendrá en la imagen del sistema ni siquiera como una sesión opcional.

Siguiendo los pasos de Fedora, Ubuntu 17.10 también empezará a usar Wayland como servidor gráfico, pero también incluirá Xorg que no será retirado del todo. Las imágenes diarias te permiten probar todo esto desde un Live CD, y esta es la mejor forma de echar un ojo al desarrollo y los cambios, sin instalar versiones inestables en tu ordenador.

Si no te emociona del todo el cambio a GNOME y preferías Unity, no debes sufrir tanto, la comunidad se encargará de mantenerlo con vida. Y si no eres fan de ninguno de los dos entornos y prefieres algo como KDE, puede unirte a la petición para que Plasma sea el próximo escritorio de Ubuntu.

Descargar | Ubuntu 17.10 Dayly Build

