Con este útil atajo puedes usar el completo test de velocidad oculto en macOS: medir tu Internet sin usar navegador ni apps

Hace algunos meses hablábamos de cómo macOS Monterey escondía en sus entrañas un test de velocidad que podíamos ejecutar desde Terminal. Con solamente ejecutar el comando networkQuality , el sistema arrojaba los resultados de velocidad de subida y bajada junto a otras interesantes variables.

Como con Atajos ahora podemos automatizar la ejecución de comandos de Terminal, la cuenta de Automation April ha creado y compartido un un simple atajo que permite hacer el test de velocidad sin necesidad de abrir la consola, teclear nada o abrir el navegador.

Shortcuts can run shell commands without having to open Terminal.



Inspired by this tweet by @lukeholder, here’s a two action shortcut to test your Mac's network connection: https://t.co/NDR9aYUc11https://t.co/2aciFrqzdP pic.twitter.com/Vg7OdmIGmG