Copias de seguridad de WhatsApp en la nube cifradas con contraseña: así es la nueva función que preparan

A menudo hablamos mucho del cifrado de extremo a extremo en la mensajería instantánea, pero no se suele hablar tanto del cifrado de extremo a extremo de las copias de seguridad. En el caso de las que se realizan en la nube, WhatsApp reconoce que "mientras están en Google Drive", "el contenido y los mensajes de los que se hace una copia de seguridad no están protegidos por el cifrado de extremo a extremo".

Esta realidad puede estar próxima a cambiar, pues como es costumbre, desde WaBetaInfo han accedido a una nueva función en la que WhatsApp está trabajando, y no es otra que la posibilidad de cifrar con contraseñas las copias de seguridad que vayan, tal y como puede verse en las capturas de la beta.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.



The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX