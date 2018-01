Irán bloquea Telegram después de negarse a cerrar canales de manifestantes iraníes pacíficos

Uno de los países más trascendentales geopolíticamente hablado dada su ubicación entre Oriente Próximo, Asia Central y Asia del Sur, Irán, se encuentra sumido en una gran incertidumbre tras varios días de protestas continuadas con más de una veintena de muertos. En la capital, Teherán, los arrestados desde el sábado se acercan al medio millar y la situación es cada vez más complicada.

Las manifestaciones parecen haber tenido como detonante principal diversos problemas de índole económica, además de la corrupción, el empleo y la frustración con los gobernantes clericales, y se han organizado mayoritariamente a través de aplicaciones de mensajería cifradas como Telegram, una de más populares del país gracias a su independencia de los Estados Unidos.

Por eso, desde la intensificación de las protestas, el servicio se había convertido en un objetivo para las autoridades. Tras la negativa de Telegram a suspender varios canales de su plataforma, la aplicación ha sido bloqueada.

Telegram no cedió ante las exigencias de Irán

Mohammad-Javad Azari Jahromi, el ministro iraní de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, tuiteó el pasado sábado que un canal de Telegram estaba "alentando la conducta de odio, el uso de cócteles molotov, el levantamiento armado y el descontento social".

Telegram sí suspendió un popular canal llamado Amad News "que comenzó a llamar a sus suscriptores para usar cócteles Molotov y armas de fuego contra la policía", pero rechazó cerrar con otros canales que no habían violado la política de la plataforma como comunicó su fundador, Pavel Durov, en Año Nuevo.

Estamos orgullosos de que Telegram sea utilizado por miles de canales masivos de oposición en todo el mundo. Consideramos que la libertad de expresión es un derecho humano innegable y preferiría ser bloqueado en un país por sus autoridades que limitar la expresión pacífica de opiniones alternativas. Cuando se trata de libertad de expresión, Telegram es tan ilimitado como una aplicación móvil. En 2015, después de que Apple y Google se pusieran en contacto con nosotros tras los ataques de París, añadimos las condiciones de servicio más sencillas teóricamente posibles en una aplicación: sin llamadas a la violencia, pornografía ni violación de derechos de autor en los canales de transmisión pública.

Según indica The Verge, el Gobierno de Irán también ha prohibido Instagram, aunque las autoridades aseguran que es una suspensión temporal. Mientras tanto, los manifestantes no pueden utilizar alternativas a Telegram como Signal ya que, en este caso, la aplicación depende de algunos servicios de Google. Como el buscador y sus productos no están disponible en el país, Signal tampoco.

