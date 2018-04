¿Mensajería o piratería?: Telegram y sus miles de grupos con películas, discos y aplicaciones

Uno de los puntos fuertes de Telegram es su cifrado, siendo una plataforma que apuesta más por la privacidad que otros servicios de la competencia. Esto les ha llevado a ser bloqueados en Rusia.

Esto es ideal (por ejemplo) si eres un periodista trabajando en un país sin libertad de expresión, pero también ha generado mucha polémica acerca de el uso que podrían hacer los terroristas con esta herramienta.

Todo a una simple búsqueda de distancia

La plataforma hace unos días celebraba haber superado los 200 millones de usuarios mensuales, al mismo tiempo que afirmaban no haber "revelado ni un solo byte de los datos privados de nuestros usuarios".

Este panorama hace que sea un lugar en el que poder compartir contenido pirateado (películas, música, aplicaciones, etc.) a través de miles de canales diferentes. The Outline ha hablado con los administradores de algunos de estos canales y ellos les han confirmado que no han tenido problemas legales con Telegram.

Tampoco han tenido ningún encontronazo con Apple o Google, compañías que no quieren ni el mínimo rastro de piratería en sus tiendas de aplicaciones.

Mucho de estos canales cuentan con más de 100.000 miembros, en los que se comparten libremente versiones pirateadas de películas, series, canciones o aplicaciones (móviles y de escritorio).

La mejor prueba de esta permisividad la encontramos en el buscador que viene integrado en la aplicación. Si buscamos términos como "películas, aplicaciones o música" encontraremos fácilmente varios canales con este tipo de contenido.

Los administradores de algunos de estos canales aseguran que Telegram ofrece muchas opciones para mantener su identidad oculta, algo que encuentran realmente "útil".

De hecho, los miembros de un canal no pueden saber qué usuario es el que lleva ese grupo. Además, no hay que olvidar que la plataforma permite adjuntar archivos de hasta 1,5GB de manera gratuita, un tamaño más que suficiente para distribuir películas a calidad aceptable.

También hay canales en los que poder encontrar credenciales de Spotify, Netflix o HBO.

El administrador de un canal de películas de Bollywood aseguró que ha distribuido vía Telegram más de 10TB de contenido. Además, también es relativamente fácil encontrar canales en los que se comparten credenciales de plataformas como Netflix, HBO, Spotify, etc.

Encontrar este contenido en Internet es realmente sencillo, y no es una exclusiva de Telegram. Lo llamativo de esta situación es que, no olvidemos, es una aplicación de mensajería.

Que, además, sea tan opaca en cuanto a las identidades y lo que se comparte, hace que los creadores de películas, videojuegos, música, etc. no puedan exigir que retiren su contenido de estos canales.

