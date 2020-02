Los pagos móviles de WhatsApp llegarán a España, según WaBetaInfo

Los pagos móviles han crecido enormemente en los últimos años, y en España el actor que ha salido mejor parado es Bizum, pese a que había mucha competencia. Son varias e interesantes las razones que explican su triunfo, pero sin duda una de ellas es que aquí no esté disponible WhatsApp Pay u otra variante de pagos móviles ideada por Facebook para la plataforma de mensajería masiva.

Pero la suerte del mercado de los pagos móviles puede estar cerca de cambiar según WaBetaInfo, pues han mencionado que los pagos de WhatsApp llegarán a España en el futuro. En un futuro lejano es probable que la función esté disponible en la totalidad de países donde WhatsApp opera, pero la noticia es que España está en una lista temprana de soporte, de la que también forman parte India, donde ya está activo el servicio, Brasil, México, y Reino Unido.

Payments to come for Spanish users too, in future. 🇪🇸 💰 https://t.co/dLXLtjmi8E — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 4, 2020

Facebook Pay puede ser el nombre

En noviembre de 2019, Facebook anunció el lanzamiento de Facebook Pay, un sistema de pagos de aplicaciones de Facebook del que WhatsApp formaría parte, y que, pese a no lanzarse de forma prioritaria en el servicio de mensajería verde, sí se anunció qué podríamos hacer en WhatsApp, y sería enviar y recibir dinero de nuestros contactos, a lo Bizum.

Sobre cómo funcionará, Facebook aún no ha ofrecido detalles fuera de India, pero Facebook Pay permite añadir tarjetas bancarias y cuentas de PayPal, lo que extraña en el sentido de que esto debería ser una alternativa a PayPal, en cierto modo. O al menos, debería serlo, pues a ello apuntaba Facebook con la presentación de Calibra y Libra. De su asociación, por cierto, formaba parte PayPal, pero como tantos otros, abandonó el barco.

En otras aplicaciones, como en Instagram, Facebook Pay se plantea para comprar productos promocionados en publicaciones y anuncios, así como para realizar donaciones. En Facebook, Facebook Pay servirá para donar a causas benéficas y ONG, adquirir billetes a eventos y comprar en el Facebook Marketplace, el competidor de Wallapop.

No sabemos cuándo llegarán los pagos de WhatsApp a España (ni realmente si llegarán, porque Facebook no ha confirmado nada), pero de ser sencillos de usar y no requerir demasiada configuración, pueden cambiarlo todo en los pagos móviles. En China, por ejemplo, WeChat Pay es uno de los servicios más utilizados para pagar con el móvil, por lo que habrá que estar atentos a como evoluciona un servicio que en principio será mucho más limitado que Android Pay o Apple Pay.