Signal recupera la normalidad tras la avalancha de usuarios después del tuit de Elon Musk y la polémica con WhatsApp

Signal experimenta problemas desde este jueves en cuanto al proceso de verificación de los números de teléfono de nuevas cuentas. Dificultades que empiezan a solucionarse horas después de que la aplicación de mensajería cifrada experimentase un repentino y notable aumento de nuevos usuarios.

Es el efecto producido por dos hechos concretos: un tuit de Elon Musk y una polémica novedad de WhatsApp. Las máquinas encargadas de enviar por mensaje los códigos que permiten a la aplicación verificar que el número de teléfono es el correcto se vieron desbordadas y la posibilidad de registrarse en la plataforma limitado; los mensajes no llegaban o llegaban tarde.

Los códigos de verificación que envía Signal para poder verificar que el número de teléfono aportado es el correcto no se estaban pudiendo enviar y recibir con normalidad

Use Signal

Esta semana ha sido movida para WhatsApp. Durante los primeros días del año, los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea por excelencia recibieron un aviso en sus dispositivos indicándoles que para continuar utilizando el servicio es necesario aceptar una nueva política de privacidad. Unas nuevas condiciones que, entre otros asuntos, aborda la compartición de los datos de los usuarios de WhatsApp con el resto de servicios de Facebook.

A esta situación se unió este jueves un tuit de Elon Musk muy escueto a la par que claro, el que precede estos párrafos: "Usa Signal". Dicho y hecho, parece ser para parte de 41,5 millones de seguidores y otras personas.

Pocas horas después, la cuenta en Twitter de Signal avisaba que diferentes proveedores no podían enviar adecuadamente los códigos de verificación porque "mucha gente nueva está tratando de unirse a Signal en este momento".

Un par de horas después parecía que la situación se normalizaba en todo el mundo, aunque no ha sido hasta este viernes cuando han anunciado que los usuarios europeos ya deberían estar pudiéndose registrarse sin demoras debido al envío de estos mensajes. Se desconoce cuántos usuarios pueden haber ganado.

This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM