Se estrena en WhatsApp un 'chatbot' para desmentir bulos sobre el coronavirus

La Red Internacional de Verificadores de Contenidos (IFCN, por sus siglas en inglés) acaba de lanzar en WhatsApp un chatbot destinado a desmentir información relacionada con el coronavirus procedente de todo el mundo.

Esta red división del Instituto Poynter, a la que pertenecen los verificadores españoles EFE Verifica, Newtral y Maldita.es, posee una base de datos de más de 4.000 bulos desmentidos sobre la COVID-19 que ahora será fácilmente accesibles gracias a WhatsApp y el chat automático construido a partir de su API para cuentas empresariales y la herramienta especializada Turn.io.

Este chat automático hará más accesible la base de datos de la Red Internacional de Verificadores de Contenidos que cuenta con más de 4.000 desmentidos de bulos sobre el coronavirus

Cómo funciona el chatbot desmentidor de bulos sobre el coronavirus

El funcionamiento de este chatbot de la IFCN es sumamente sencillo. Para utilizarlo, en primer lugar tendremos que guardar en nuestros contactos su teléfono, el +1 (727) 2912606, abrir una conversación con él en nuestra aplicación de WhatsApp y escribir "Hi" para iniciarlo. O entrar en poy.nu/ifcnbot.

Tras este primer paso, tendremos diferentes opciones que podremos elegir solamente con enviar el número correspondiente a cada una. Por ejemplo, para buscar información sobre posibles bulos, escribiremos el número 1 y, a continuación, escribiremos una palabra o expresión relacionadas con la información que queremos comprobar, como "ajo".

Acto seguido, echando mano de su base de datos, el chatbot nos ofrecerá un par de enlaces a las informaciones desmentidas por alguna de sus entidades verificadoras. Si enviamos el símbolo +, nos enviará un par de enlaces más sobre dicho desmentido de otros miembros de la IFCN. Si queremos volver al menú inicial, simplemente tendremos que enviar el número 0.

Escribiendo una palabra o una expresión relacionadas con una información falsa o dudosa, el chat automático de la IFCN nos contestará con enlaces a varios desmentidos

Si no existen desmentidos relacionados con nuestra búsqueda, nos informará de cuáles son las posibles causas. "No ha habido ningún rumor sobre el país, el término del país no coincide con nada de nuestro directorio, el término de búsqueda puede estar mal escrito...", por ejemplo.

"Estamos muy satisfechos de poder apoyar ahora el esencial trabajo de verificación de hechos del IFCN con el lanzamiento de este importante servicio para los usuarios de WhatsApp", ha declarado el responsable de Políticas Públicas de la plataforma de mensajería instantánea, Ben Supple. Recientemente, WhatsApp concedió una subvención al la Red Internacional de Verificadores de Contenidos "para apoyar el valioso trabajo de sus firmantes verificados en todo el mundo en la lucha contra la desinformación sobre COVID-19". Esta organización cuenta con más de 80 verificadores de más de 70 países.

De momento, el chat automático está en inglés, aunque en unas semanas sus creadores aseguran que hablará también español e incluirá nuevas funcionalidades más allá de las cuatro iniciales con las que cuenta actualmente.