13 dudas resueltas sobre Disney+ y su funcionamiento en la llegada a España

Hoy es el día de Disney+. La espera ha llegado a su fin, y lo ha hecho en plena cuarentena en gran parte de Europa, algo que la gente confinada puede agradecer. En Holanda y en Estados Unidos han podido probar el servicio desde hace meses, pero aquí el lanzamiento se ha realizado en una segunda ronda (y en principio iba a llegar más tarde).

Como con cualquier servicio que se estrena en un mercado, hay muchas dudas sobre su funcionamiento y sobre las opciones que la compañía ofrece de control de la plataforma, de pago, de perfiles, pantallas simultáneas, etc.

¿Tiene Disney+ período de prueba?

Sí. Desde esta madrugada a las 2 AM hora peninsular, la compañía estadounidense ofrece un período de prueba de 7 días. Pasado ese período, Disney nos hará pagar 6,99 euros mensuales, o 69,99 euros en un año, lo que equivale a 5,83 euros al mes. Como la compañía informa, se trata de un ahorro de un 16%.

¿Qué formas de pago ofrece Disney+?

Incluso para el período de prueba, Disney+ nos pide información de pago. Tenemos varias opciones donde elegir al seleccionar el plan mensual o el anual. Si escogemos tarjeta de crédito, se nos dará la opción de utilizar una tarjeta VISA, Mastercard o American Express. Como alternativa, Disney+ también puede pagarse con PayPal.

¿Existe forma de ordenar el contenido que queremos ver más adelante?

Sí, como hacen Netflix o Amazon Prime Video, en Disney+ también han habilitado una sección llamada 'Mi lista', a la que podemos añadir películas o series completas, nunca por capítulo. Sin embargo, como ocurre en las otras plataformas, tampoco hay una sección social con la que mostrar a amigos qué será lo siguiente que veremos o qué estamos viendo ahora, como sí ofrece Spotify.

¿Permite Disney+ seleccionar la calidad de reproducción?

En Disney+ no tenemos opciones de calidad de reproducción, pero sí podemos ajustar algo en los smartphones.

No, no en el sentido de seleccionar resolución, como YouTube. La resolución y calidad a la que reproduciremos será la máxima que soporte nuestra conexión y dispositivo: 1080p o 4K, SDR o HDR, etc. Sin embargo, en los 'Ajustes de la aplicación' de smartphones sí podemos indicar la calidad de la descarga, entre 'Alta', 'Media' y 'Estándar'. La alta ocupa cuatro veces más que la media, y seis veces más que la 'Estándar'.

Hablamos de 4 GB aproximadados por cada hora de contenido (en iPhone, con Dolby Vision). Eso es más lo que consume la calidad más alta de Netflix en 1080p en streaming, mientras que en descarga móvil en calidad alta un capítulo de aproximadamente una hora (The Crown) ocupa 949,2 MB. Hablamos de que la calidad máxima de descarga de Disney+ más que cuadriplica a la de Netflix.

Si lo que queremos es ahorrar datos, también se ofrece la posibilidad de utilizar solamente Wi-Fi para reproducir, reproducir en calidad automática, o "Ahorrar datos", reproduciendo en una calidad inferior.

¿Cuántos perfiles se pueden crear por cada cuenta?

El número es siete. Podemos asignar nombre personalizado e iconos de la galería de Disney+, que son muy atractivos por tratarse de personajes de las distintas franquicias. Adicionalmente, a cada perfil (menos al principal) podemos asignarle la condición de cuenta infantil, y eliminarlo en el momento en que decidamos.

¿Cuántas visualizaciones simultáneas permite Disney+?

Desde su anuncio, Disney informó de que podríamos reproducir contenidos de Disney+ en cuatro dispositivos de forma simultánea. Es así en el único plan de precios que tiene, como Amazon Prime Vídeo, a diferencia de Netflix, que nos hace pagar 15,99 euros para poder disfrutar de cuatro pantallas.

¿En cuántos dispositivos se pueden realizar descargas para reproducir offline?

Diez, algo que también anunció Disney hace tiempo. En ellos, además, se pueden realizar descargas ilimitadas, por lo que no habrá problemas con aprovisionarnos para un viaje. Para eliminar uno de esos 10 dispositivos, simplemente tendrás que eliminar todo el contenido descargado de él.

¿Todos los títulos están en 4K?

No, además depende del dispositivo. La mayoría de estrenos están en dicha resolución, pero los contenidos más antiguos, aunque remasterizados, están en HD. En dispositivos móviles, Disney no advierte nada superior al HD como QHD o similar, sino HD a secas. En terminales con pantalla 4K como el Sony Xperia 1 tampoco se ofrece, de momento, reproducción en 4K.

¿Qué idiomas de audio y subtítulos están disponibles?

Idiomas disponibles en 'The Mandalorian'

Aquí la cosa varía mucho dependiendo del contenido. Por ejemplo, en 'Toy Story 4' podemos elegir entre español e inglés, tanto en audio como en subtítulos. En contraste con esto, en 'The Mandalorian' podremos elegir entre alemán, inglés, inglés con descripción, de audio, español, español latinoamericano, francés, italiano, japonés, polaco y portugués. Los subtítulos de la serie están disponibles en esos mismos idiomas, con el añadido del danés, holandés, noruego, suomi, sueco, portugués y portugués de Brasil.

¿Hay forma de controlar el historial de reproducción por cuenta y perfil?

No, los ajustes y la información que proporciona la plataforma en este sentido son tremendamente escuetos, apenas hay configuraciones y detalles con los que jugar, aunque eso, en parte, puede ser bueno.

¿Se puede controlar la reproducción automática?

Para algunos usuarios, que acabe un capítulo de una serie y automáticamente comience el siguiente puede ser engorroso. Disney+ permite desactivar esto, pero tendremos que configurarlo no en ajustes generales, sino dentro del menú de edición de cada perfil (donde cambiamos nombre y foto). Desde ahí también podremos controlar la reproducción automática de los vídeos de fondo mientras navegamos por los menús. Una opción, la de desactivar tráilers, que se ha celebrado mucho en Netflix.

¿Puedo hacer maratones de series originales de Disney+ recién estrenadas, como en Netflix?

No, en Disney+ tendremos que ver las series nuevas semana a semana, no como ocurre con Netflix, donde normalmente, el fin del semana del estreno podemos ver toda la temporada. Lo curioso es que esto es así incluso con 'The Mandalorian', que ya se ha emitido completa en mercados como Holanda o Estados Unidos. En España, de momento, tenemos que conformarnos con dos capítulos de la serie de 'Baby Yoda'.

¿En qué dispositivos puedo ver Disney+?

Terminales Android con Android 5.0 o superior.

con Android 5.0 o superior. Terminales iPhone, iPad o iPod Touch con iOS 11 o superior.

con iOS 11 o superior. Navegadores : Safari 11 o superior (desde macOS Sierra en adelante), Chrome 73 y Firefox 68. En el caso de Chrome hablamos de Windows 7 en adelante, al igual que en Firefox. Sin embargo, Firefox 68 lo podemos utilizar en macOS 10.9, y Chrome 73 desde macOS 10.10. Linux no está soportado

: Safari 11 o superior (desde macOS Sierra en adelante), Chrome 73 y Firefox 68. En el caso de Chrome hablamos de Windows 7 en adelante, al igual que en Firefox. Sin embargo, Firefox 68 lo podemos utilizar en macOS 10.9, y Chrome 73 desde macOS 10.10. Linux no está soportado Smart TVs LG con webOS 3.0 o superior.

con webOS 3.0 o superior. Smart TVs Samsung con Tizen. Modelos de 2016 o superior.

con Tizen. Modelos de 2016 o superior. Android TV y dispositivos como Nvidia Shield TV y Mi TV Box 4L: Android TV 5.0 o superior

y dispositivos como Nvidia Shield TV y Mi TV Box 4L: Android TV 5.0 o superior Fire TV Stick : versión normal y 4K.

: versión normal y 4K. Chromecast : todos los modelos.

: todos los modelos. Apple TV : 4 gen o superior. También se soporta AirPlay y AirPlay 2.

: 4 gen o superior. También se soporta AirPlay y AirPlay 2. Consolas: Nintendo Switch, Sony PS4 y Xbox One.