Disney+ ya está disponible en España: la gran guerra del streaming comenzado ya ha

El día ha llegado, pese al coronavirus. Hoy, 24 de marzo, Disney+ ya está disponible en España y en numerosos países europeos, menos en Francia, que ha pedido a la compañía estadounidense que aplace su lanzamiento. Su web ya permite, además del registro, iniciar sesión y visualizar contenidos.

Además de ser el gran evento de la guerra del streaming internacional de 2020, se trata del primer gran movimiento en el mercado desde que Apple se lanzara a las suscripciones de vídeo con Apple TV+. Sin embargo, por los argumentos que tiene Disney+, parece la nueva chica de la clase al que temer: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic no son palabras menores.

Y no lo son con resolución 4K con HDR, con 4 visualizaciones simultáneas, 7 perfiles y a un precio mensual de 6,99 euros que puede quedarse en 5,83 con el plan mundial.

Disney+ llega a España en el peor o mejor momento, según se mire

Desde hace meses conocíamos que Disney+ llegaría en el día de hoy, pero los acontecimientos de la cuarentena le quitan brillo al que debía ser un momento histórico de la disponibilidad de contenidos en nuestro mercado, como lo fueron la llegada de Netflix, Amazon Prime Video y HBO. En ese sentido, por ejemplo, Disney no podrá enseñarnos al completo su calidad de imagen, debido a las peticiones de la Unión Europea de reducir bitrate.

Por otra parte, llega en el mejor momento posible, cuando en muchos hogares más se le puede necesitar, pues millones de niños se encuentran confinados en busca de entretenimiento infantil, y Disney+ va a tener todo el del mundo, con más de 500 películas y 300 series.

Como grandes destacados, están 30 temporadas de 'Los Simpson', películas como 'Black Panther' (aunque no 'Endgame'), todas las de 'Toy Story' y series recientes y aclamadas como 'The Mandalorian'. De la nueva serie de 'Star Wars', eso sí, no podremos hacer maratón, pues aunque ya se ha emitido por completo en Estados Unidos y está doblada, Disney ha optado por lanzar en Europa un capítulo a la semana.

Con tanto como sabemos de la plataforma antes de su llegada, pues mucho se ha anunciado, y mucho se conoce por Estados Unidos u Holanda, solo nos queda esperar a estos primeros días para conocer qué tiene que decir Disney en esta pugna a la que probablemente no llega temprano ni tarde, sino cuando quería llegar, y dando sensación de poderío desembarcando con ese gran catálogo y a tan gran y variado conjunto de dispositivos.