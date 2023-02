AuronPlay reaparece en YouTube: confirma que regresará y se defiende de sus últimas acusaciones

Tras varios días sin dar señales de vida tras la gran polémica por el resurgimiento de tweets del pasado, AuronPlay ha querido reaparecer con un vídeo en su canal secundario de YouTube donde quiso hacer varias acusaciones con respecto a todo lo que está surgiendo extra. Este vídeo fue recibido con un gran interés, ya que en una hora ya había cosechado 1 millón de visitas y en el momento de escribir este artículo (ni han pasado 24 horas de su publicación), ya se acerca a los cuatro millones y medio de visitas.

Lo cierto es que el título y la portada que tenía este vídeo incitaba al clic puesto que la palabra que aparecía en ambos sitios era "FIN". En un primer momento, se podía pensar que era el anuncio de su retirada, pero a lo que se limitó fue a responder a una de las grandes polémicas que ha surgido: su supuesta conversación con una menor de edad.

AuronPlay vuelve a afirmar que regresará

El vídeo comenzaba hablando precisamente de todo el hate que le ha caído estas semanas, apuntando a un grupo de personas desconocidas que han orquestado esto para poder destruirlo. Llegó a afirmar que se ha publicado la dirección de su casa, se ha amenazado a miembros de su familia e incluso hubo contactos con marcas con las que colabora para que dejaran de trabajar con el.

Pero el tema sobre el que gira este vídeo es sobre la polémica que ha surgido de una supuesta conversación que mantuvo AuronPlay con una menor con mensajes subidos de tono. La mayor parte de su explicación muestra diferentes pruebas acerca de que no conocía que esta chica era menor con diferentes pruebas a través de imágenes. Y se centró precisamente en esto, porque este asunto le ha dolido mucho afirmando que llegó a vomitar a leer esas acusaciones. Y se reafirmó en que "no es ningún degenerado", con todas las pruebas que muestra.

Además, se ha vuelto a disculpar por todo el daño que ha podido causar en el pasado con sus tweets e insultos a personas que no lo podrían merecer. Pero sobre todo impactó mucho los últimos minutos del video donde admite todo lo que se ha publicado sobre él con arrepentimiento. Y a la gran pregunta de si va a volver o se retirará para siempre, también ha hablado.

Tras volver a afirmar que se estaba tomando un tiempo, porque su salud mental no está pasando por el mejor momento, ha recalcado que seguirá sin seguir en su rutina. Pero una frase que detalla con claridad es la siguiente "me irá cuando yo quiera, pero no cuando me echen. Me gusta estar con mi comunidad y crear contenido". Es por ello que en algún momento va a volver a su contenido diario, sin detallar una fecha exacta.

De momento se ha retirado de todos los proyectos que tenía iniciados como por ejemplo Squid Craft Games 2, y puede que pasen meses hasta que vuelva a YouTube o a Twitch. Este también es uno de los grandes misterios que no ha querido desvelar.