Compró una Commodore Amiga cuando tenía 50 años y aprendió BASIC para crear estas obras de arte

Samia Halaby es una pintora de 81 años famosa a nivel mundial. En 1985, cuando tenía 50 años, decidió comprar una Commodore Amiga 1000 para dar rienda suelta a su creatividad. Samia ha exhibido en museos tan prestigiosos como el Guggenheim y el Lincoln Center de Nueva York o el British Museum de Londres.

El canal de YouTube The Guru Meditation ha publicado un corto documental en el que se repasa la obra de esta artista y su relación con la Amiga 1000, un equipo que sigue utilizando a día de hoy:

Sorprende ya la primera declaración que hace Halaby al comienzo del vídeo, afirmando que ella vió a la Commodore Amiga como una "tecnología de nuestro tiempo" y (como tal) debe aprovecharse de ella para poder crear sus obras:

"Me influenció mucho la Bauhaus y la idea de utilizar un material para lo que es capaz de hacer. No utilizas un trozo de madera para hacer algo que debería haber sido creado con hierro, ese un principio a la hora de hacer arte. Me acerqué a la computadora por la naturaleza de lo que es capaz de hacer, la naturaleza de la programación […] Para mi fue una tecnología de nuestro tiempo. Si yo soy una pintora de nuestro tiempo, tengo que utilizar la tecnología de nuestro tiempo.