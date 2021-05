Google Fotos dejará de ser ilimitado, pero no gratuito: con este truco puedes saber cuánto tiempo te queda hasta tener que pagar

El próximo 1 de julio dice adiós el almacenamiento ilimitado de Google Fotos. Sin embargo, no dice adiós su gratuidad. Entender esto es importante. Al igual que podemos usar Gmail o Google Drive gratuitamente, con los 15 GB que Google da a todos los usuarios que se crean una cuenta básica, ese espacio también podremos usarlo para Google Fotos.

Es decir, usar Google Fotos a partir de junio no requerirá que paguemos per se. Cuando sí habrá que pagar será si llenamos esos 15 GB, o si ya los tenemos llenos a día de hoy. En ese caso, no podremos subir fotos, ni archivos a Drive, como ha ocurrido siempre con la propia Google Fotos si subíamos archivos en calidad original en vez de en la opción de alta calidad. Calidad original siempre ha ocupado espacio de nuestra cuenta de Google, salvo que fuésemos usuarios de un Google Pixel.

Cuando anunció que el factor ilimitado de Google Fotos llegaba a su fin, comunicó que "más del 80 por ciento de vosotros aún debería poder almacenar aproximadamente tres años más de recuerdos con sus 15 GB de almacenamiento gratuitos".

Google estima que 8 de cada 10 usuarios no tendrá que pagar hasta dentro de 3 años

Es decir, que según los cálculos de la compañía, 8 de cada 10 usuarios no tendrían por qué pagar por el servicio antes de 2024. Google nos dejó un mensaje de tranquilidad, y también un truco para saber en cuánto tiempo se nos llenará la cuenta si seguimos haciendo fotos y vídeos al ritmo actual (en Alta Calidad, no en Calidad Original).

Así se hace el cálculo personalizado de nuestra cuenta

Para comprobar cuánto tiempo estima Google que tardaremos en llenar nuestra cuenta en base al ritmo de subida de fotos y de otros archivos, lo único que tendremos que hacer es ir a esta dirección e iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. Allí veremos algo así, dependiendo del tipo de cuenta que tengamos (en este caso es cuenta gratuita):

Como se puede observar, en el caso de un servidor, Google estima que para llenar los 10 GB que tengo libres queda "alrededor de 1 año". Sin embargo, cuando hice la misma comprobación en noviembre, al anunciarse el adiós a almacenamiento ilimitado gratuito, esta herramienta estimaba que me quedaban dos años.

¿A qué puede deberse esta discrepancia? En mi caso, creo que se debe a que en noviembre y meses anteriores apenas hice fotos (por razones asociadas a 2020, tales como una pandemia y confinamiento). Después de ese mes llegaron las navidades, donde no paré de hacer fotos y vídeos. Más tarde, me mudé e hice obras en la nueva casa, por lo que todos los días hacía fotos y vídeos. Por si a alguien le sirve, así es como se explica que sin haber aumentado el espacio usado en mi cuenta, Google me dé ahora un año menos.

En Genbeta hemos contado lo que estamos haciendo para prepararnos para el "adiós" de Google Fotos, entre cuyos consejos está subir todas las fotos posibles antes del día 1, pues seguirán sin contar para el espacio de la cuenta gratuita. Otra posibilidad que hemos contado es la de usar YouTube como plataforma de respaldo para vídeos personales. Nuestros compañeros de Xataka han contado qué tal es Amazon Fotos como alternativa.